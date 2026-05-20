Un sismo de magnitud 4,3 se registró durante la noche del martes en la provincia de Catamarca y fue percibido también en zonas del sur de Tucumán. El movimiento telúrico ocurrió a las 23.34 y, de acuerdo con los primeros informes oficiales, no provocó daños materiales ni personas afectadas.
Un sismo de 4,3 en Catamarca se sintió en el sur de Tucumán
El movimiento ocurrió durante la noche del martes y fue percibido en distintas localidades del noroeste argentino. Según reportes oficiales, no se registraron víctimas ni daños materiales.
El fenómeno generó preocupación entre vecinos de distintas localidades del noroeste argentino, especialmente por haberse producido durante la noche, cuando gran parte de la población ya descansaba. Según trascendió, el temblor fue sentido con mayor intensidad en áreas cercanas al epicentro, aunque también hubo reportes de percepción en ciudades del sur tucumano.
Hasta el momento, organismos provinciales y nacionales no emitieron alertas adicionales ni informaron consecuencias estructurales derivadas del sismo. Las autoridades recomendaron, sin embargo, mantenerse informados a través de canales oficiales ante posibles actualizaciones.
El movimiento y los primeros reportes
El sismo fue detectado por los sistemas de monitoreo sísmico durante los últimos minutos del martes. De acuerdo con la información difundida inicialmente, el evento alcanzó una magnitud de 4,3 en la escala de Richter, un nivel considerado moderado dentro de la actividad sísmica habitual de la región andina.
Los primeros reportes recopilados por medios locales indicaron que el movimiento fue percibido en distintas localidades catamarqueñas y en zonas del sur tucumano. Vecinos relataron haber sentido vibraciones en viviendas, movimiento de objetos y una breve sensación de sacudida, aunque sin consecuencias mayores.
En algunos sectores, el temblor generó inquietud y motivó consultas a organismos de emergencia y redes sociales. Sin embargo, con el correr de las horas, las autoridades descartaron situaciones de gravedad y confirmaron que no hubo evacuaciones ni intervenciones de emergencia vinculadas al episodio.
La región del noroeste argentino presenta actividad sísmica frecuente debido a la dinámica tectónica asociada a la Cordillera de los Andes. Provincias como Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja suelen registrar movimientos de baja o mediana intensidad a lo largo del año, muchos de ellos imperceptibles para la población.
Especialistas señalan que los sismos moderados forman parte de la actividad geológica normal del área y remarcan la importancia de contar con protocolos de prevención y construcción adaptada en las zonas de mayor riesgo sísmico.
Qué recomiendan ante un sismo
Tras el movimiento registrado este martes, organismos de prevención recordaron las principales medidas de seguridad que deben adoptarse frente a un evento sísmico. Entre ellas, mantener la calma, evitar correr y ubicarse en sectores seguros alejados de ventanas, objetos colgantes o estructuras inestables.
También se recomienda no utilizar ascensores durante un temblor y tener preparado un plan familiar de emergencia. En caso de encontrarse en la vía pública, las sugerencias apuntan a alejarse de postes, cables eléctricos y construcciones que puedan desprender elementos.