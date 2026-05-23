Escala la tensión en Medio Oriente

Irán asegura haber reconstruido su poder militar y vuelve a desafiar a Estados Unidos

El régimen iraní aseguró haber reorganizado y fortalecido sus fuerzas armadas durante la tregua con Estados Unidos. Las declaraciones elevan nuevamente la tensión en Medio Oriente, mientras continúan las advertencias cruzadas entre Teherán y Donald Trump.