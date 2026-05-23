La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que el régimen iraní afirmara haber reconstruido sus capacidades militares durante el reciente alto al fuego con Estados Unidos.
Irán asegura haber reconstruido su poder militar y vuelve a desafiar a Estados Unidos
El régimen iraní aseguró haber reorganizado y fortalecido sus fuerzas armadas durante la tregua con Estados Unidos. Las declaraciones elevan nuevamente la tensión en Medio Oriente, mientras continúan las advertencias cruzadas entre Teherán y Donald Trump.
El encargado de lanzar la advertencia fue el presidente del Parlamento iraní y negociador jefe del régimen, Mohamad Baqer Qalibaf, quien aseguró que las fuerzas armadas del país se encuentran preparadas para responder ante una eventual nueva ofensiva estadounidense.
“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, el resultado será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día”, expresó el funcionario a través de redes sociales.
Las declaraciones se producen en medio de una creciente preocupación internacional por la estabilidad regional, tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra objetivos vinculados al régimen islámico iraní.
Reunión clave con Pakistán y búsqueda de una salida diplomática
Las amenazas de Teherán llegaron después de una reunión en la capital iraní entre Qalibaf y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, considerado una figura relevante en los intentos diplomáticos para evitar una escalada mayor del conflicto.
Pakistán mantiene un delicado equilibrio en la región debido a su cercanía geográfica con Irán y a sus vínculos estratégicos tanto con Washington como con otros actores de Medio Oriente.
Mientras tanto, distintas potencias internacionales continúan impulsando negociaciones para contener el deterioro de la situación, en un contexto marcado por el temor a una guerra regional de gran escala.
El estrecho de Ormuz, bajo vigilancia militar iraní
Otro de los focos de tensión continúa siendo el estratégico estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo.
La Guardia Revolucionaria iraní informó que en las últimas 24 horas permitió el paso de 25 buques mercantes, entre petroleros y portacontenedores, bajo “control inteligente” y escolta de seguridad militar.
Según el comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al aparato militar iraní, las embarcaciones atravesaron la zona “sin incidentes”, pese al clima de inseguridad generado tras las operaciones militares estadounidenses en la región.
El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo exportado a nivel mundial. Cualquier interrupción podría provocar un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales.
Trump endurece su discurso contra Teherán
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su postura frente al régimen iraní y aseguró que Teherán “nunca tendrá un arma nuclear”.
Durante un acto realizado en el estado de Nueva York, Trump defendió la operación militar denominada “Furia Épica”, lanzada el pasado 28 de febrero, y afirmó que la ofensiva garantizará que Irán no logre desarrollar armamento nuclear.
“Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear y vamos a terminar con esto pronto”, sostuvo el mandatario estadounidense ante sus simpatizantes.
Las declaraciones de ambos gobiernos reflejan un escenario de alta tensión e incertidumbre, en el que cualquier incidente podría volver a desencadenar enfrentamientos directos en una de las regiones más sensibles del mundo.