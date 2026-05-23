Una masiva manifestación tuvo lugar este sábado en las calles de Madrid, donde decenas de miles de personas se concentraron para reclamar la renuncia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y exigir un adelantamiento de las elecciones generales.
Multitudinaria marcha en Madrid contra Pedro Sánchez y el Gobierno español
La movilización reunió a decenas de miles de asistentes que reclamaron un adelantamiento electoral y expresaron críticas por denuncias de corrupción y políticas migratorias.
La convocatoria reunió a una gran cantidad de ciudadanos en el centro de la capital española, en una jornada marcada por consignas políticas, banderas nacionales y cuestionamientos al oficialismo.
La cantidad de personas presentes varió según las fuentes. Desde la Delegación del Gobierno en Madrid estimaron una asistencia cercana a las 40.000 personas, mientras que las organizaciones convocantes elevaron el número a unas 80.000. Durante la movilización, varios asistentes expresaron críticas al Ejecutivo nacional, especialmente vinculadas a denuncias de corrupción y a la política migratoria.
El respaldo de dirigentes opositores
La protesta contó con el acompañamiento de referentes políticos de la oposición. Entre ellos estuvo una delegación del Partido Popular encabezada por su portavoz en el Senado, Alicia García.
La dirigente sostuvo ante la prensa que una parte de la sociedad española expresó su cansancio frente a los escándalos de corrupción que, según afirmó, involucran al Gobierno.
También participó un grupo de dirigentes y militantes de Vox, liderado por Santiago Abascal, quien cuestionó con dureza la gestión del oficialismo y se refirió a la situación política e institucional del país.
Reclamos y tensión política
A lo largo de la jornada se escucharon consignas dirigidas contra el Gobierno nacional y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Entre los principales pedidos de los manifestantes se destacó la exigencia de un llamado anticipado a elecciones generales, en un contexto de creciente tensión política en España.