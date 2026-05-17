En las últimas semanas han circulado audios y documentos en plataformas digitales que argumentan una acusación contra el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y otros actores internacionales, por la supuesta creación de una estructura de desinformación contra gobiernos de izquierda en Latinoamérica.
Qué es el Honduras Gate, de dónde surge la información y cómo involucra a Argentina
Audios filtrados mostrarían al ex presidente hondureño en plena gesta de una estructura comunicacional que intentaría desestabilizar gobiernos latinoamericanos. Milei es nombrado.
Se trata principalmente de audios en los que se escucha la que sería la voz de Hernández en diálogo con el actual mandatario hondureño, Nasry Asfura, y María Antonieta Mejía, ex funcionaría nacional y actual primera vicepresidenta, describiendo lo que sería una trama transnacional de injerencia política y desestabilización.
“Vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí de Honduras y de toda Latinoamérica”, explicaría en el audio Hernández a Mejía y se agrega en el documento: “Le contaba al presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también. Otro gran amigo de nosotros en México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos”.
En otro material, el ex presidente hablaría con el actual y manifestaría: “Aquí vamos a rentar un apartamento y montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien del equipo del presidente de Estados Unidos (Donald Trump). Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya (ex presidente) y Xiomara Castro (última ex presidente)”.
La eventual implicación de Washington tomaría valor luego de que Trump indultara a Hernández en noviembre de 2025 luego de ser condenado el 26 de junio de 2024 por el juez Kevin Castel en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión tras ser hallado culpable de tres cargos relacionados con la importación de cocaína a los Estados Unidos y el uso de armas de fuego para proteger cargamentos de droga.
Los documentos revelados por hondurasgate.ch agregarían sobre este último punto la supuesta participación indirecta de Israel con intervención de Benjamin Netanyahu en la liberación de Hernández, financiando su defensa legal en suelo estadounidense.
“Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo. A ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explicame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos”, le consultaría Asfura.
“Vamos a montar una célula presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser un sitio de noticias latinoamericanas”, explica en los audios el ex mandatario y suma: “Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia”.
La situación de Asfura también es cercana a la del residente de Mar-a-Lago, Florida, ya que fue el candidato que más apoyo recibió de su parte en campaña y durante los comicios de una elección latinoamericana en los últimos dos años.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusó por X: “¿Que razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar un gran narcotraficante, expresidente de Honduras, solo con el fin de destruir el gobierno de Colombia y México? ¿Acaso no demuestra que quienes luchamos en vanguardia contra el narco y somos agredidos por él, somos México y Colombia”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se manifestó en menor tono y aseguró que las “campañas sucias” no afectarían a su gestión.
El propio Hernández desestimó la veracidad de estos audios, esgrimiendo que se trata meramente de creaciones realizadas con una herramienta con inteligencia artificial.
El origen de la filtración
El sitio web oficial de la investigación es hondurasgate.ch, donde se alojó el repositorio original de los 37 audios filtrados. El portal se presenta como una plataforma de periodismo de investigación dedicada exclusivamente a desglosar esta trama.
El medio digital Canal Red, y su brazo escrito Diario Red, dirigido por el exvicepresidente español Pablo Iglesias, fue el encargado de darle alcance mediático global. Según Valeria Duarte, la coordinadora de la investigación para este medio, los audios fueron obtenidos a través de una filtración interna que incluye conversaciones grabadas entre enero y abril de 2026.
La participación de Iglesias fue uno de las mayores argumentos para desestimar la supuesta operación que afectaría a mandatarios latinoamericanos que recientemente se congregaron junto al presidente de España, Pedro Sánchez.
Según el equipo de investigación, las grabaciones provienen de intercepciones de aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp, Signal y Telegram.
Para validar que las voces pertenecen realmente a Juan Orlando Hernández (JOH), al presidente Nasry Asfura y a otros políticos, los investigadores aseguran haber utilizado el software forense Phonexia Voice Inspector, una herramienta de alta precisión para el análisis biométrico de voz.
El antecedente hondureño
El término "Hondurasgate" o el Caso Hermes también se refiere a uno de los escándalos de corrupción más mediáticos y controvertidos en la historia reciente del país centroamericano. Fue una trama diseñada para usar dinero público con el fin de "comprar" una imagen positiva para el gobierno de turno.
El nombre técnico que le dio la UFECIC (Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción) fue Caso Hermes y su investigación reveló que se desviaron aproximadamente 122 millones de lempiras (unos 5 millones de dólares) de las arcas del Estado.
La trama estaba vinculada a Hilda Hernández, hermana del expresidente ya fallecida, quien utilizaba estas empresas de fachada para desviar fondos, presuntamente para financiar asistencialismo, control mediático y la reelección de 2017.
La investigación señaló que los fondos de esta red fueron utilizados para realizar pagos a más de 77 periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación.
La denuncia de intrusión
Desde hondurasgate.ch, con base de operación en Suiza, denunciaron el 7 de mayo pasado, luego de la tercera tanda de revelación de material, registraron 39.618 intentos de intrusión que lograron ser bloqueados.
Desde la plataforma afirmaron que los focos del ataque “apuntan a los territorios específicos de Estados Unidos y el Estado de Israel. En EE. UU., los embates se concentran en Los Ángeles, Búfalo, Des Moines, Ashburn, Boydton, Beltsville, Washington D. C. y Dallas. En Israel, el epicentro es Tel Aviv con extensiones hacia Jerusalén, Beersheba y el corredor norte”.