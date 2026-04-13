#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
España

Procesan a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por presunta corrupción

La Justicia española decidió avanzar en la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. Se la acusa de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en un caso que sacude el tablero político de Madrid.

Procesan a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por presunta corrupción. Foto: NA.Procesan a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por presunta corrupción. Foto: NA.
Seguinos en
Por: 

El juez Juan Calos Peinado procesó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida, informaron medios de la península ibérica.

El magistrado concedió un plazo de cinco días a todas las partes para que “insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”.

Begoña Gómez junto a Pedro Sánchez.Begoña Gómez junto a Pedro Sánchez.

Gómez no fue acusada por el presunto delito de intrusismo profesional, punto que quedó archivado “al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos”, informó Europa Press.

El instructor, que rechaza prorrogar la instrucción, descarta además que se aporte la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios percibidos por Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a la que también procesa.

Mirá tambiénCrece la tensión diplomática entre Israel y España

También está involucrado en la causa el empresario Juan Carlos Barrabés, completa la información del medio español.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
España

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro