Pedro Sánchez pidió este viernes que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación con Israel, ante el riesgo de que el Líbano se convierta en una nueva Gaza, tras la advertencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que España pagaría "un precio" por el enfrentamiento diplomático contra Israel.
Crece la tensión diplomática entre Israel y España
El presidente español pidió la suspensión del acuerdo de la Unión Europea con Israel ante el riesgo de que Líbano se convierta en una nueva Gaza, luego de la amenaza del primer ministro israelí del "precio" que pagará por su oposición.
En su intervención este viernes en Barcelona, Sánchez vinculó la suspensión del acuerdo de asociación con Israel a las violaciones del derecho internacional y humanitario, reclamando a los socios europeos una respuesta coherente. El presidente dijo que no se puede permitir que el Líbano se convierta en una nueva Gaza y pidió a la Unión Europea actuar con empatía y coherencia ante la guerra y los ataques que afectan a la población civil.
La demanda de suspensión llegó tras el videomensaje de Netanyahu, en el que el primer ministro elevó el tono y anunció la exclusión de representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar, medida que Jerusalén atribuyó al sesgo antiisraelí del gobierno español. Netanyahu sostuvo que quien libra "una guerra diplomática" contra Israel deberá pagar un precio inmediato, y en ese marco Israel comunicó la prohibición de entradas al centro de coordinación entre Israel y otros países.
La tensión diplomática entre España e Israel viene en crecimiento durante las últimas jornadas: la expulsión del observador español del CMCC y denuncias por arrestos y acciones contra cascos azules en Líbano, un episodio que la ministra de Defensa española calificó de gravísimo y que el Gobierno citó al reclamar respeto a la integridad territorial del Líbano y la seguridad de las tropas internacionales en pleno conflicto en Medio Oriente.
La demanda de suspensión y la advertencia sobre una "nueva Gaza"
Pedro Sánchez formuló la demanda de suspensión del acuerdo ante la Unión Europea alegando que Israel estaría atropellando y violando artículos del acuerdo de asociación, especialmente los relacionados con el respeto al derecho internacional y humanitario. El presidente afirmó que no permitirán que el Líbano se convierta en una nueva Gaza y vinculo directamente la suspensión del pacto con la necesidad de frenar la escalada en la guerra y proteger a la población civil.
La petición llega tras la reacción pública de Netanyahu, que acusó a España de librar una "guerra diplomática" contra Israel y defendió que España pagará un precio por esa postura, en sus palabras. El primer ministro israelí afirmó que quienes ataquen al Estado de Israel no serán socios en el futuro de la región y ordenó la exclusión de representantes españoles del CMCC en Kiryat Gat, señalando un endurecimiento en las relaciones diplomáticas entre Israel y España.
La demanda de Sánchez y la amenaza de Netanyahu intensifican la tensión diplomática y plantean un riesgo político entre socios europeos y entre Israel y sus interlocutores. En el foro, Sánchez acusó a Israel de violaciones "flagrantes" y pidió a la UE coherencia, mientras que la respuesta israelí fundamentó la expulsión en lo que calificó como un sesgo antiisraelí del Ejecutivo español.
Reacciones, riesgos en el Líbano y consecuencias institucionales
El Ministerio de Exteriores de Israel explicó la medida por el sesgo percibido contra Israel y el canciller israelí señaló que España optó repetidamente por oponerse a Israel. En España, la ministra de Defensa exigió respeto por la integridad del Líbano y subrayó que el arresto con violencia de un casco azul español por militares israelíes fue un acto gravísimo, un dato que el Ejecutivo citó al plantear el riesgo humanitario en la región.
El choque diplomático se inscribe en un contexto más amplio: la relación bilateral se deterioró tras el reconocimiento por parte de España de un Estado palestino en 2024 y la posterior retirada de embajadores. La demanda de suspensión del acuerdo de asociación con Israel abre una vía de presión institucional de Madrid ante la Unión Europea y marca una nueva etapa de tensión entre España e Israel.
La disputa dejará consecuencias institucionales inmediatas: la exclusión de representantes españoles del CMCC y la petición formal de suspensión del acuerdo colocan a España y a Israel en una escalada diplomática con impacto en la supervisión del alto el fuego en Gaza y en la política europea hacia la guerra en la región.