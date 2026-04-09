#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
En pleno conflicto

Milei viajará a Israel durante abril para participar del Día de la Independencia

El mandatario argentino estará entre el 19 y el 22 de abril.

Benjamin Netanyahu recibiendo a Javier Milei en el Knesset. Crédito: REUTERS/Ronen ZvulunBenjamin Netanyahu recibiendo a Javier Milei en el Knesset. Crédito: REUTERS/Ronen Zvulun
Seguinos en
Por: 

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Israel, donde permanecerá entre el 19 y el 22 de este mes para participar en los actos por el Día de la Independencia del país.

Mirá tambiénLíbano bajo duelo nacional tras la mayor ofensiva israelí: reportaron 254 muertos

La noticia fue informada por la AJN (Agencia Judía de Noticias) y retuiteada por el mandatario en su cuenta de X.

Milei fue invitado a participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, que está pautada para el 21 de abril.

La confirmación del viaje de Milei.La confirmación del viaje de Milei.

Será la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus estadías de principios de 2024 y de junio de 2025, en el marco del fuerte alineamiento geopolítico de la gestión libertaria con el país hebreo y con los Estados Unidos.

De hecho, recientemente, el líder argentino se autocalificó como “el presidente más sionista del mundo”.

Palabras desde Israel

En tanto, medios de comunicación israelíes daban por hecho que Milei también aprovechará el inminente viaje para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalem, pero funcionarios de ese país recalcaron que el traslado de la sede diplomática “aún no está confirmado”.

Mirá tambiénIsrael confirmó la eliminación de un líder clave de Hezbolá en Beirut

“Yo digo que hay tres M: Maradona, Messi y Milei. Gracias a Dios, el año 2025 fue, creo, el mejor año en las relaciones entre Israel y Argentina. Pero creo que 2026 será aún mejor. Y estamos esperando la llegada del presidente. Debería venir el Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) dentro de dos meses", había dicho en febrero pasado el canciller israelí, Gideon Sa’ar.

Argentine President Javier Milei and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hug during a Plenum session of the Knesset, Israel's Parliament, in Jerusalem, June 11, 2025 REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEATBenjamin Netanyahu recibiendo a Javier Milei en el Knesset. Crédito: REUTERS/Ronen Zvulun

Israel también invitó al presidente estadounidense, Donald Trump, al evento de encendido de antorchas y a la entrega del Premio Israel por la paz, tras el alto el fuego alcanzado con Irán.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
Irán
Israel
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro