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Israel confirmó la eliminación de un líder clave de Hezbolá en Beirut

El Ejército israelí ratificó el éxito del operativo aéreo en la capital libanesa, donde fue neutralizado Naim Qassem, uno de los máximos responsables operativos de la organización.

Naim Qassem. Foto: NA.Naim Qassem. Foto: NA.
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El Ejército israelí informó este jueves por la mañana que abatió en Beirut a Naim Qassem, secretario general de Hizbulá, durante los ataques nocturnos dirigidos contra las infraestructuras del grupo.

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