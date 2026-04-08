Trump dice que el Líbano está fuera de la tregua con Irán: "Es una escaramuza aparte"

(260408) -- BEIRUT, 8 abril, 2026 (Xinhua) -- Imagen tomada con un teléfono móvil de un incendio provocado por un ataque aéreo israelí, en Beirut, Líbano, el 8 de abril de 2026. Hasta ahora, la ofensiva israelí en todo Líbano ha causado la muerte de al menos 254 personas y ha dejado a otras 1.165 heridas. Foto: Xinhua / Bilal Jawich.