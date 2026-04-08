Donald Trump sostuvo que los ataques de Israel en Líbano no forman parte del cese del fuego con Irán. De esta manera, el presidente de Estados Unidos justificó los bombardeos como respuesta a acciones de Hezbollah.
Trump dice que el Líbano está fuera de la tregua con Irán: "Es una escaramuza aparte"
El presidente de Estados Unidos afirmó que los ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano no están incluidos en el alto el fuego.Autoridades libanesas denuncian decenas de víctimas y reportan más de 250 muertos y al menos 1.100 heridos
En una entrevista telefónica con PBS, el mandatario norteamericano calificó las operaciones concentradas en Beirut como "una escaramuza aparte" y afirmó que "ellos no estaban incluidos en el acuerdo", al explicar por qué los ataques israelíes son distintos de la ofensiva sobre Irán.
Según el balance oficial citado por las autoridades libanesas, los bombardeos provocaron decenas de víctimas y un saldo provisional de más de 250 muertos y al menos 1.100 heridos, mientras columnas de humo se vieron sobre Beirut y sus suburbios.
El ejército israelí, que atribuye los ataques a la actividad de Hezbollah, informó de más de 100 objetivos alcanzados en alrededor de diez minutos, en lo que las autoridades describieron como la mayor oleada desde el inicio de la guerra.
Frente a esa escalada, Teherán ofreció una dura respuesta y advirtió que si la agresión contra Líbano no cesa "daremos una respuesta", dijo la Guardia Revolucionaria según un comunicado difundido por la televisión pública. Además, volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz, que era una de las condiciones del alto al fuego.
Ataques en Líbano, evacuaciones y testimonios
Los ataques israelíes contra localidades del sur y los suburbios causaron desplazamientos masivos y daños generalizados, y las Autoridades libanesas denuncian decenas de víctimas civiles en múltiples localidades del país. Según datos oficiales, las últimas semanas de ofensiva israelí ya habrían dejado más de 1.500 muertos y más de un millón de desplazados, sobre todo en el sur y en sectores bajo influencia de Hezbollah.
Testigos describieron escenas de pánico y destrucción en Beirut: un ataque alcanzó Corniche al-Mazraa, una de las principales rutas, y hubo edificios en llamas y coches destruidos; frente al hospital de la Universidad Americana se observó un alto tránsito de ambulancias y familiares reunidos en urgencias. Un hombre relató que su suegra, la esposa de su cuñado y su hijo murieron, todos en el mismo edificio, mientras esperan noticias sobre otros familiares.
Las Autoridades libanesas y Hezbollah desaconsejaron el regreso de los desplazados hasta que se emita una declaración oficial y final de alto el fuego en Líbano, y algunos gobiernos extranjeros pidieron que la tregua incluya plenamente al país; por su parte, un funcionario libanés dijo a AFP que no fue informadas de que Líbano esté incluido en el acuerdo.
Reacciones internacionales y la dureza de la respuesta de Teherán
Irán cuestionó la continuidad de los ataques en Líbano durante la vigencia del alto el fuego acordado con Estados Unidos y sostuvo que "los términos del alto el fuego Irán-Estados Unidos son claros", dijo el ministro de Relaciones Exteriores Abás Araqchí, que además afirmó que "el mundo ve la masacre en Líbano" y que la pelota está en el tejado de EE.UU. para cumplir sus compromisos.
Teherán también anunció que interrumpió la navegación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, una medida vinculada a las condiciones del pacto, y la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia con promesas de respuesta si la agresión contra Líbano no cesa inmediatamente, según un comunicado televisado.
En el ámbito diplomático, algunos líderes y cancilleres exigieron que el alto el fuego incluya a Líbano; el presidente libanés acogió la tregua entre Teherán y Washington pero pidió que la paz regional incluya a su país, y mediadores señalaron que el cese se aplicaría "en todas partes, incluido Líbano", posición que Netanyahu negó.
El conflicto dejó un cuadro humanitario con decenas de víctimas directas y desplazamientos masivos, y la expectativa diplomática se centra en si las partes y sus aliados consolidarán el alto el fuego para detener la escalada y limitar las consecuencias humanitarias.