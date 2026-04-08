El precio del petróleo registró una caída abrupta este miércoles en los mercados internacionales, luego de confirmarse un alto el fuego temporal en el conflicto de Medio Oriente.
El petróleo se desploma hasta 16% tras el alto el fuego en Medio Oriente
El anuncio de una tregua entre Estados Unidos e Irán provocó una fuerte caída del crudo a nivel global y un rebote en las bolsas, en medio de expectativas de menor tensión sobre el suministro energético.
La baja, que en algunos casos llegó hasta el 16%, refleja un cambio inmediato en las expectativas de los inversores frente a la posibilidad de una menor interrupción en el suministro global de energía.
Reacción inmediata
La caída del crudo se produjo tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que había generado una fuerte presión alcista sobre los precios en las semanas previas.
En este nuevo escenario, el barril de Brent —referencia internacional— retrocedió hasta un 16% y se ubicó por debajo de los 100 dólares, mientras que el WTI, referencia en Estados Unidos, también mostró descensos pronunciados, en algunos casos cercanos al 17% o más.
El movimiento marca uno de los ajustes más fuertes de los últimos meses y responde, principalmente, a la expectativa de una normalización parcial del flujo de petróleo.
En particular, el mercado reaccionó al posible restablecimiento de la circulación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que pasa cerca del 20% del crudo mundial.
La baja se produce además luego de un período de marcada volatilidad. En las semanas anteriores, el conflicto había impulsado los precios por encima de los 110 dólares por barril, ante el temor de interrupciones en la oferta global.
En paralelo, los mercados financieros reaccionaron en sentido inverso: las bolsas internacionales registraron subas generalizadas, impulsadas por la reducción del riesgo geopolítico. En Europa, los principales índices avanzaron entre 3% y 4%, mientras que en Asia las ganancias fueron aún mayores en algunos casos.
Contexto geopolítico
El retroceso del petróleo está directamente vinculado a la evolución del conflicto en Medio Oriente, que en los últimos meses había escalado con ataques, restricciones al comercio energético y tensiones diplomáticas.
La tregua anunciada contempla la suspensión de hostilidades por un período limitado y la reapertura de rutas clave para el transporte de crudo. Este factor resultó determinante para modificar las proyecciones del mercado, que hasta ahora descontaban un escenario de mayor escasez energética.
Sin embargo, los analistas advierten que la situación aún es frágil. Si bien el alto el fuego reduce la presión inmediata, no implica una resolución definitiva del conflicto, por lo que la volatilidad podría continuar en las próximas semanas.
En ese sentido, los precios actuales del petróleo, pese a la caída, se mantienen por encima de los niveles previos al inicio de la escalada bélica. Esto refleja que el mercado todavía incorpora una prima de riesgo asociada a la incertidumbre geopolítica.
Otro elemento clave es el impacto que tuvo el conflicto sobre la infraestructura energética y el comercio internacional. Durante la fase más crítica, se registraron interrupciones en rutas marítimas y ataques a instalaciones vinculadas al sector, lo que contribuyó a la suba de precios y a la inestabilidad global.
La posibilidad de avanzar hacia negociaciones más amplias, como las previstas en el marco del acuerdo impulsado por mediadores internacionales, aparece ahora como un factor a seguir de cerca por los mercados.