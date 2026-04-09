El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, declaró una jornada de luto nacional tras los bombardeos ejecutados por Israel durante el miércoles, los cuales dejaron un saldo de al menos 254 muertos y 1.165 heridos, según los últimos datos de la Defensa Civil libanesa.
Líbano bajo duelo nacional tras la mayor ofensiva israelí: reportaron 254 muertos
Beirut y el sur del país fueron blanco de una oleada de ataques sin precedentes. Mientras el gobierno libanés paraliza sus actividades en señal de luto, la comunidad internacional advierte que la violencia pone en jaque el frágil acuerdo entre Irán y Estados Unidos.
La medida oficial dispone el cierre de administraciones públicas, instituciones y municipalidades. Las banderas nacionales ondearán a media asta y los medios de comunicación adaptarán su programación para honrar a las víctimas de lo que el gobierno calificó como un ataque contra "centenares de civiles pacíficos".
Una ofensiva de escala inédita
La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo lo que describió como su "mayor oleada de ataques hasta la fecha" contra objetivos de Hizbulá. El operativo alcanzó barrios densamente poblados de Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del país.
Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el objetivo fueron más de 100 centros de mando y bases militares, incluyendo depósitos de armas. Sin embargo, barrios densamente poblados de Beirut, la capital del país, fue una de las zonas más afectadas.
La tregua que excluye al Líbano
La escalada ocurre en un momento de extrema contradicción diplomática. Apenas horas antes del ataque, había entrado en vigor un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. No obstante, tanto Washington como Jerusalén fueron tajantes: el Líbano no forma parte del acuerdo.
"El Líbano no está incluido en el alto el fuego. Esto se ha comunicado a todas las partes", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó que las operaciones continuarán hasta neutralizar a los operativos del grupo terrorista respaldado por Teherán.
Condena internacional
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la magnitud de la destrucción como "sencillamente horrible" y advirtió que esta "carnicería" desafía toda credibilidad a pocas horas de un acuerdo de paz.
La respuesta del eje pro-iraní no se hizo esperar. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán advirtió que dará una "respuesta contundente" si las agresiones no cesan de inmediato, acusando a Israel de perpetrar una masacre.
Además, en Irak, milicias lideradas por Akram al-Kaabi y respaldadas por Irán, amenazaron con renovar acciones armadas contra Israel, alegando que el país actúa con "traición y engaño".