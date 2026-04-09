Tensión en Medio Oriente

Líbano bajo duelo nacional tras la mayor ofensiva israelí: reportaron 254 muertos

Beirut y el sur del país fueron blanco de una oleada de ataques sin precedentes. Mientras el gobierno libanés paraliza sus actividades en señal de luto, la comunidad internacional advierte que la violencia pone en jaque el frágil acuerdo entre Irán y Estados Unidos.