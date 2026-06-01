Paraguay, con Gustavo Alfaro a la cabeza, dio a conocer de manera oficial la nómina de futbolistas citados para disputar el Mundial 2026.
Alfaro presentó la lista de Paraguay en busca de "la utopía imposible"
La selección paraguaya vuelve al Mundial tras 16 años, debutando ante Estados Unidos. Destacan jugadores de ligas sudamericanas y europeas.
El seleccionado paraguayo vuelve a disputar una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, su última participación fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde llegó hasta los cuartos de final con "Tata" Martino al frente y perdiendo por lo justo ante la luego campeona España.
El debut de Paraguay se producirá el viernes 12 de junio ante el anfitrión, Estados Unidos, en el SoFi Stadium en Los Ángeles.
En el desglose de los convocados resalta la fuerte presencia de futbolistas con rodaje en las principales ligas del continente sudamericano y del fútbol europeo, aunque solo aparecen tres futbolistas con participación en la liga local.
Alfaro regresa al Mundial tras su paso con Ecuador en Qatar 2022, donde se despidió en la primera fase, pero con una clasificación que dio lugar al libro publicado por El Profe: "Cazadores de utopías imposibles: El camino de Ecuador a Qatar 2022".
Los 26 convocados por Gustavo Alfaro
- Arqueros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Oliveira (Olimpia)
- Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Juan José Cáceres (Dinamo Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres).
- Medicampistas: Diego Gómez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Portsmouth)
- Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Ramón sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino).
Con quién comparte grupo
La selección de Paraguay forma parte del Grupo D en el Mundial 2026, junto al anfitrión Estados Unidos, Turquía y Australia.
En la primera fecha enfrentarán al anfitrión Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el estadio SoFi Stadium (Inglewood, Los Ángeles, California).
La segunda será ante Turquía el viernes 19 de junio a la medianoche en el estadio Levi's Stadium (Santa Clara, área de la Bahía de San Francisco, California).
Cerrarán la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00 en el estadioLevi's Stadium (Santa Clara, área de la Bahía de San Francisco, California).
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria