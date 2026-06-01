#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Rumbo al Mundial

Alfaro presentó la lista de Paraguay en busca de "la utopía imposible"

La selección paraguaya vuelve al Mundial tras 16 años, debutando ante Estados Unidos. Destacan jugadores de ligas sudamericanas y europeas.

Paraguay quiere dar un golpe en el Mundial. Crédito: REUTERS/César OlmedoParaguay quiere dar un golpe en el Mundial. Crédito: REUTERS/César Olmedo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Paraguay, con Gustavo Alfaro a la cabeza, dio a conocer de manera oficial la nómina de futbolistas citados para disputar el Mundial 2026.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

El seleccionado paraguayo vuelve a disputar una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, su última participación fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde llegó hasta los cuartos de final con "Tata" Martino al frente y perdiendo por lo justo ante la luego campeona España.

El debut de Paraguay se producirá el viernes 12 de junio ante el anfitrión, Estados Unidos, en el SoFi Stadium en Los Ángeles.

En el desglose de los convocados resalta la fuerte presencia de futbolistas con rodaje en las principales ligas del continente sudamericano y del fútbol europeo, aunque solo aparecen tres futbolistas con participación en la liga local.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Paraguay v Ecuador - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - September 4, 2025 Paraguay coach Gustavo Alfaro celebrates after qualifying for the World Cup with his family REUTERS/Cesar OlmedoEl festejo de Gustavo Alfaro junto a su familia tras clasificar. Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo

Alfaro regresa al Mundial tras su paso con Ecuador en Qatar 2022, donde se despidió en la primera fase, pero con una clasificación que dio lugar al libro publicado por El Profe: "Cazadores de utopías imposibles: El camino de Ecuador a Qatar 2022".

Los 26 convocados por Gustavo Alfaro

  • Arqueros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Oliveira (Olimpia)
  • Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Juan José Cáceres (Dinamo Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres).
La lista de Paraguay. Crédito: @AlbirrojaLa lista de Paraguay. Crédito: @Albirroja
  • Medicampistas: Diego Gómez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Portsmouth)
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Paraguay v Uruguay - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - June 5, 2025 Paraguay's Julio Enciso celebrates scoring their second goal REUTERS/Cesar OlmedoJulio Enciso, una de las figuras del equipo. Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo
  • Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Ramón sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino).

Con quién comparte grupo

La selección de Paraguay forma parte del Grupo D en el Mundial 2026, junto al anfitrión Estados Unidos, Turquía y Australia.

Mirá tambiénLionel Messi llegó a Kansas City y ya vive la cuenta regresiva para el Mundial 2026

En la primera fecha enfrentarán al anfitrión Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00 (hora argentina) en el estadio SoFi Stadium (Inglewood, Los Ángeles, California).

La segunda será ante Turquía el viernes 19 de junio a la medianoche en el estadio Levi's Stadium (Santa Clara, área de la Bahía de San Francisco, California).

Cerrarán la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00 en el estadioLevi's Stadium (Santa Clara, área de la Bahía de San Francisco, California).

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Paraguay
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro