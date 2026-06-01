Expectativa e ilusión

Lionel Messi llegó a Kansas City y ya vive la cuenta regresiva para el Mundial 2026

El capitán de la selección argentina aterrizó en Missouri para sumarse a la concentración albiceleste de cara al inicio de la Copa del Mundo. Su llegada fue seguida por decenas de fanáticos y generó una fuerte expectativa en una de las ciudades sede del torneo.