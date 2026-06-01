La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Estados Unidos y una de las imágenes que más repercusión generó en las últimas horas tuvo como protagonista a Lionel Messi.
Lionel Messi llegó a Kansas City y ya vive la cuenta regresiva para el Mundial 2026
El capitán de la selección argentina aterrizó en Missouri para sumarse a la concentración albiceleste de cara al inicio de la Copa del Mundo. Su llegada fue seguida por decenas de fanáticos y generó una fuerte expectativa en una de las ciudades sede del torneo.
El capitán de la selección argentina llegó a Kansas City, Missouri, para incorporarse a la delegación campeona del mundo y comenzar la preparación final de cara al debut en la Copa del Mundo.
Las imágenes difundidas por el fotoperiodista Eddy Lozano mostraron el momento en que el rosarino aterrizó en la ciudad estadounidense cerca de las 20.50, hora local, y fue recibido en medio de un importante operativo de seguridad.
La llegada del futbolista despertó el entusiasmo de hinchas argentinos y fanáticos del fútbol que aguardaban su arribo desde hacía varias horas.
Modo Mundial
Kansas City será uno de los escenarios centrales de la Copa del Mundo 2026 y la presencia de la selección argentina convirtió a la ciudad en uno de los focos de atención del torneo incluso antes del comienzo de la competencia.
Messi arribó varias horas después que el resto de la delegación albiceleste. El plantel argentino había aterrizado previamente en Kansas City para instalar su centro de operaciones en el complejo deportivo del Sporting Kansas City, donde realizará gran parte de su preparación durante la fase inicial del Mundial.
En el video difundido se observa el descenso de Messi del avión privado que lo trasladó hasta Missouri y su posterior salida rumbo al lugar de concentración.
Para muchos la escena tuvo un valor especial. Todo indica que esta será la última participación mundialista del rosarino, que a sus 38 años afronta una nueva defensa del título conseguido por Argentina en Qatar 2022.
La expectativa alrededor de la selección argentina es enorme. Además de ser la vigente campeona del mundo, cuenta con una base consolidada de futbolistas que vienen de conquistar la Copa América y sostener una etapa histórica para el fútbol argentino.
La ilusión argentina vuelve a ponerse en marcha
La selección dirigida por Lionel Scaloni iniciará su camino en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Argelia en el estadio Arrowhead, uno de los escenarios más emblemáticos de Kansas City y que durante la Copa del Mundo será denominado oficialmente Kansas City Stadium.
La presencia de Messi aparece como uno de los grandes atractivos del certamen. Cada movimiento del capitán argentino genera atención mundial y su llegada a Missouri volvió a confirmar el impacto que mantiene dentro y fuera de las canchas.
En las últimas semanas también existió cierta preocupación por una molestia física que había encendido algunas alarmas en el cuerpo técnico argentino. Sin embargo, el delantero se incorporó a la concentración para continuar con los trabajos junto al resto del plantel y seguir la puesta a punto de cara al debut mundialista.