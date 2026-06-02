La Selección Argentina de fútbol ya definió qué números vestirá cada uno de los jugadores convocados por el entrenador Lionel Scaloni.
Qué número usará cada jugador de la Selección Argentina en el Mundial
El campeón de Qatar 2022 ya eligió que camiseta tendrá cada uno de los 26 convocados por el entrenador Lionel Scaloni.
A días del comienzo del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y del debut del campeón defensor, los argentinos ya tienen elegidas las camisetas de los 26 nombres.
La lista completa
- 1. Juan Musso
- 2. Leonardo Baledi
- 3. Nicolás Tagliafico
- 4. Gonzalo Montiel
- 5. Leandro Paredes
- 6. Lisandro Martínez
- 7. Rodrigo De Paul
- 8. Valentín Barco
- 9. Julián Álvarez
- 10. Lionel Messi
- 11. Giovani Lo Celso
- 12. Gerónimo Rulli
- 13. Cristian Romero
- 14. Exequiel Palacios
- 15. Nicolás González
- 16. Thiago Almada
- 17. Giuliano Simeone
- 18. Nicolás Paz
- 19. Nicolás Otamendi
- 20. Alexis Mac Allister
- 21. José López
- 22. Lautaro Martínez
- 23. Emiliano Martínez
- 24. Enzo Fernández
- 25. Facundo Medina
- 26. Nahuel Molina
Cuál es la agenda de la Selección
El estreno será ante Argelia. Según el calendario oficial de FIFA, el partido está programado para el 17 de junio a las 22hs en el cronograma publicado por el organismo, en el Estadio de Kansas City. Ese horario equivale a las 22 del 16 de junio en la Argentina.
Será el primer paso del campeón del mundo en un torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Para la selección, además, marcará el arranque de una fase inicial con rivales de perfiles muy distintos.
La segunda presentación será frente a Austria. FIFA lo ubica el 22 de junio a las 17.00 en su fixture oficial, en Dallas Stadium. Traducido al horario argentino, el encuentro comenzará a las 14 y puede ser uno de los cruces determinantes para definir el liderazgo del Grupo J.
El cierre de la fase de grupos será ante Jordania. Ese partido aparece en la programación oficial como parte de la última fecha del Grupo J y se jugará también en Dallas Stadium, en Arlington. La referencia comercial oficial del estadio lo fija para el 27 de junio a las 21 locales, es decir, a las 23 en la Argentina.