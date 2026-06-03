#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Rival de Argentina

Argelia le ganó a Países Bajos con un golazo sobre la hora

El 1 a 0 fue del delantero Anis Hadj Moussa. El arquero argelino Luca Zidane, hijo del francés campeón mundial, fue la gran figura del encuentro.

El festejo de Argelia este miércoles. Crédito: REUTERS/Piroschka Van De WouwEl festejo de Argelia este miércoles. Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Argelia, uno de los rivales de Argentina en el Grupo J, dio uno de los golpes de la fecha FIFA al derrotar por 1 a 0 a Países Bajos en Róterdam, en el último amistoso de ambos seleccionados antes del inicio del Mundial 2026.

Mirá tambiénQué lesión tiene Nico Paz y cuáles son los nombres que pueden reemplazarlo

El conjunto dirigido por Ronald Koeman fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, disputado bajo una intensa lluvia en el estadio De Kuip, pero el equipo africano rompió el marcador con un golazo.

Donyell Malen estrelló un remate en el palo al comienzo del partido, Tijjani Reijnders tuvo un gol anulado por fuera de juego y Justin Kluivert contó con varias oportunidades claras, pero la falta de eficacia y la actuación de Luca Zidane impidieron la apertura del marcador.

Soccer Football - International Friendly - Netherlands v Algeria - De Kuip, Rotterdam, Netherlands - June 3, 2026 Algeria's Luca Zidane celebrates after Anis Hadj Moussa scores their first goal REUTERS/Piroschka Van De WouwLuca Zidane. Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

El arquero argelino, hijo del campeón mundial Zinedine Zidane, fue la gran figura del encuentro ya que respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo a su equipo en los momentos de mayor dominio neerlandés.

Soccer Football - International Friendly - Netherlands v Algeria - De Kuip, Rotterdam, Netherlands - June 3, 2026 Algeria's Anis Hadj Moussa celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Piroschka Van De WouwEl grito de gol de Argelia este miércoles. Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Argelia apostó a un planteo ordenado, resistió los ataques de la "Naranja Mecánica" y encontró la victoria sobre el final: a los 40 minutos del segundo tiempo, Anis Hadj Moussa, delantero del Feyenoord nacido en París e hijo de padres argelinos, ingresó por la derecha del ataque y sacó un potente zurdazo al segundo palo para marcar el único gol de la tarde.

Mirá tambiénMessi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El resultado dejó silbidos y muestras de desaprobación por parte del público neerlandés en la despedida de su selección antes de viajar a Norteamérica.

Los rivales de cada uno

Países Bajos integra el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez, mientras que Argelia compartirá zona con Argentina, Austria y Jordania en el grupo J.

Cuándo juega con Argentina

El debut de la Selección Argentina contra Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 será el martes 16 de junio a las 22, hora argentina.

Será en el estadio Arrowhead Stadium, conocido oficialmente para el torneo como Estadio de Kansas City, en Kansas City, Estados Unidos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Selección Argentina de Fútbol
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro