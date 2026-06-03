#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
"Orgullo enorme"

Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

La Fundación distinguió al capitán argentino entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades. El galardón incluye una escultura, 50.000 euros, un diploma y una insignia y la entrega será en Oviedo en octubre.

La Fundación Asturias premió a un destacado deportista argentino por su influencia global, eligiéndolo entre 27 candidatos de 12 países. Foto: REUTERS / Hannah Mckay.La Fundación Asturias premió a un destacado deportista argentino por su influencia global, eligiéndolo entre 27 candidatos de 12 países. Foto: REUTERS / Hannah Mckay.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento otorgado por la fundación Asturias que recayó en el capitán argentino este miércoles. La distinción premia su trayectoria deportiva, su paso por clubes y la selección, y lo posiciona como ganador entre numerosas candidaturas.

La candidatura del futbolista fue propuesta por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, y la fundación eligió al ganador entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades. El jurado decidió otorgar el premio Princesa por la carrera del deportista y su impacto en el deporte mundial.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi kisses the World Cup trophy after receiving the Golden Ball award as he celebrates after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach/File PhotoEl prestigioso galardón asturiano reconoce una carrera deportiva excepcional, destacando logros individuales y colectivos en una competencia internacional. Foto: REUTERS / Kai Pfaffenbach.

En su carrera con clubes y la selección argentina, Messi acumuló títulos relevantes: campeón del mundo en 2022, éxitos con el FC Barcelona y ligas también con Paris Saint‑Germain e Inter Miami, incluido el título de la MLS en 2025 con el club estadounidense.

Según la comunicación oficial, el futbolista mostró su gratitud de forma pública en Instagram y calificó el premio como un orgullo enorme para su carrera y su país, en un mensaje que vinculó la distinción con su etapa en la selección y su trayectoria en clubes.

La elección de la fundación

La fundación Princesa de Asturias, organizadora del premio, seleccionó la candidatura tras valorar logros individuales y colectivos en el ámbito de los Deportes. El reconocimiento forma parte del palmarés anual que entrega la institución asturiana.

May 2, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF midfielder Lionel Messi (10) celebrates a goal during the first half against Orlando City SC at Miami Freedom Park. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn ImagesMessi agradeció públicamente la distinción, vinculando su trayectoria en clubes y selección con el impacto global del premio. Foto: Jim Rassol.

La distinción al capitán generó una reacción pública inmediata: la comunicación oficial y la publicación en instagram del jugador expresaron gratitud y destacaron el alcance internacional del premio Princesa entre aficionados y colegas.

El premio de los Deportes entregado por la fundación incluye la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma y una insignia, además de una dotación económica de 50.000 euros que acompaña la distinción.

Antecedentes del galardón

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes sucede en el palmarés a Serena Williams, ganadora en 2025, y forma parte de una lista que incluye a figuras y colectivos como Eliud Kipchoge, Pau y Marc Gasol, y selecciones nacionales reconocidas con anterioridad.

En las ediciones previas el fútbol se distinguió en varias ocasiones: la selección brasileña en 2002 y la española en 2010, y en 2021 el galardón fue compartido por Iker Casillas y Xavi Hernández, lo que enmarca la elección del actual capitán dentro de una tradición de reconocimientos al fútbol.

El nombramiento de un argentino como ganador reafirma el alcance del premio entre nacionalidades diversas; la fundación registró candidaturas de 12 nacionalidades en esta convocatoria, lo que subraya la competencia internacional por el galardón.

La entrega del premio se celebrará en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, un acto institucional que formaliza la distinción y marca la consecuencia pública del reconocimiento otorgado por la fundación Princesa.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
PCAI
Lionel Messi

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro