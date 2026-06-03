Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento otorgado por la fundación Asturias que recayó en el capitán argentino este miércoles. La distinción premia su trayectoria deportiva, su paso por clubes y la selección, y lo posiciona como ganador entre numerosas candidaturas.
Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
La Fundación distinguió al capitán argentino entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades. El galardón incluye una escultura, 50.000 euros, un diploma y una insignia y la entrega será en Oviedo en octubre.
La candidatura del futbolista fue propuesta por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, y la fundación eligió al ganador entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades. El jurado decidió otorgar el premio Princesa por la carrera del deportista y su impacto en el deporte mundial.
En su carrera con clubes y la selección argentina, Messi acumuló títulos relevantes: campeón del mundo en 2022, éxitos con el FC Barcelona y ligas también con Paris Saint‑Germain e Inter Miami, incluido el título de la MLS en 2025 con el club estadounidense.
Según la comunicación oficial, el futbolista mostró su gratitud de forma pública en Instagram y calificó el premio como un orgullo enorme para su carrera y su país, en un mensaje que vinculó la distinción con su etapa en la selección y su trayectoria en clubes.
La elección de la fundación
La fundación Princesa de Asturias, organizadora del premio, seleccionó la candidatura tras valorar logros individuales y colectivos en el ámbito de los Deportes. El reconocimiento forma parte del palmarés anual que entrega la institución asturiana.
La distinción al capitán generó una reacción pública inmediata: la comunicación oficial y la publicación en instagram del jugador expresaron gratitud y destacaron el alcance internacional del premio Princesa entre aficionados y colegas.
El premio de los Deportes entregado por la fundación incluye la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma y una insignia, además de una dotación económica de 50.000 euros que acompaña la distinción.
Antecedentes del galardón
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes sucede en el palmarés a Serena Williams, ganadora en 2025, y forma parte de una lista que incluye a figuras y colectivos como Eliud Kipchoge, Pau y Marc Gasol, y selecciones nacionales reconocidas con anterioridad.
En las ediciones previas el fútbol se distinguió en varias ocasiones: la selección brasileña en 2002 y la española en 2010, y en 2021 el galardón fue compartido por Iker Casillas y Xavi Hernández, lo que enmarca la elección del actual capitán dentro de una tradición de reconocimientos al fútbol.
El nombramiento de un argentino como ganador reafirma el alcance del premio entre nacionalidades diversas; la fundación registró candidaturas de 12 nacionalidades en esta convocatoria, lo que subraya la competencia internacional por el galardón.
La entrega del premio se celebrará en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, un acto institucional que formaliza la distinción y marca la consecuencia pública del reconocimiento otorgado por la fundación Princesa.