La Selección Argentina de fútbol se enfrenta este sábado ante Honduras en el primer amistoso de preparación para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
En vivo: cómo ver a Argentina en su primer amistoso de preparación para el Mundial
El equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Honduras en Estados Unidos desde las 21 horas.
El partido, que no contará con la presencia de Lionel Messi ni Emiliano "Dibu" Martínez, se disputa desde las 21 (hora argentina) en el estadio Kyle Field de la College Station, Texas, Estados Unidos.
La transmisión del encuentro está a cargo de TyC Sports y Telefe.
Las formaciones
- Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.
Cuál es la agenda de la Selección
El segundo amistoso de Argentina será el martes 9 de junio desde las 22, hora argentina, en el Estadio Jordan-Hare en Auburn, Alabama, Estados Unidos.
El estreno en el Mundial será ante Argelia. Según el calendario oficial de FIFA, el partido está programado para el 17 de junio a las 22hs en el cronograma publicado por el organismo, en el Estadio de Kansas City. Ese horario equivale a las 22 del 16 de junio en la Argentina.
Será el primer paso del campeón del mundo en un torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Para la selección, además, marcará el arranque de una fase inicial con rivales de perfiles muy distintos.
La segunda presentación será frente a Austria. FIFA lo ubica el 22 de junio a las 17.00 en su fixture oficial, en Dallas Stadium. Traducido al horario argentino, el encuentro comenzará a las 14 y puede ser uno de los cruces determinantes para definir el liderazgo del Grupo J.
El cierre de la fase de grupos será ante Jordania. Ese partido aparece en la programación oficial como parte de la última fecha del Grupo J y se jugará también en Dallas Stadium, en Arlington. La referencia comercial oficial del estadio lo fija para el 27 de junio a las 21 locales, es decir, a las 23 en la Argentina.