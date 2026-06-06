A horas del primer amistoso

Preocupación en la Selección Argentina: Balerdi sufrió un desgarro y su presencia en el Mundial está en duda

El defensor sufrió un desgarro durante uno de los últimos entrenamientos y su participación en la máxima cita del fútbol internacional quedó seriamente comprometida. En las próximas horas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni analizará la evolución de la lesión y decidirá si el zaguero continúa concentrado o debe ser desafectado de la lista definitiva.