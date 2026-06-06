La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 encontró a la Selección Argentina con una preocupación inesperada. El defensor Leonardo Balerdi sufrió un desgarro durante uno de los últimos entrenamientos del seleccionado nacional y su presencia en la Copa del Mundo quedó envuelta en una gran incertidumbre.
Preocupación en la Selección Argentina: Balerdi sufrió un desgarro y su presencia en el Mundial está en duda
El defensor sufrió un desgarro durante uno de los últimos entrenamientos y su participación en la máxima cita del fútbol internacional quedó seriamente comprometida. En las próximas horas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni analizará la evolución de la lesión y decidirá si el zaguero continúa concentrado o debe ser desafectado de la lista definitiva.
La noticia se conoció luego de que el futbolista manifestara una molestia muscular durante una práctica, situación que motivó la realización de estudios médicos para determinar el alcance de la lesión. Los exámenes confirmaron la existencia de un desgarro, un diagnóstico que obliga al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a analizar los pasos a seguir.
Una lesión que genera preocupación en el cuerpo técnico
Balerdi llegaba a esta convocatoria atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidado en el fútbol europeo y convertido en una alternativa importante dentro del esquema defensivo de Scaloni, el zaguero aparecía como una pieza valiosa para reforzar la última línea de la Albiceleste.
Sin embargo, la lesión sufrida en la concentración abrió un escenario complejo. Los tiempos habituales de recuperación para este tipo de dolencias ponen en duda la posibilidad de que el defensor pueda llegar en plenitud física al inicio de la competencia.
Por ese motivo, las próximas horas serán determinantes. El cuerpo médico y el cuerpo técnico evaluarán la evolución del jugador y definirán si resulta conveniente mantenerlo dentro del plantel o liberar un lugar para convocar a otro futbolista.
Scaloni evalúa alternativas para la defensa
En caso de que Balerdi sea desafectado, la reglamentación permite reemplazarlo por uno de los jugadores que integraron la prelista preliminar presentada por Argentina antes de la conformación definitiva del plantel.
Entre los defensores centrales que permanecen como alternativas aparecen Marcos Senesi, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero.
Todos ellos fueron considerados previamente por el cuerpo técnico y podrían ser convocados de urgencia si se confirma la baja del actual defensor argentino.
La decisión no será sencilla, ya que cada uno ofrece características distintas y Scaloni deberá analizar cuál se adapta mejor a las necesidades tácticas del equipo para afrontar un torneo de máxima exigencia.
Una baja sensible para una Selección que apunta al bicampeonato
Más allá de que Balerdi no aparecía como titular indiscutido, su eventual ausencia representaría una pérdida importante para el seleccionado argentino.
El defensor se había ganado un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico gracias a su crecimiento futbolístico, su experiencia internacional y su capacidad para desempeñarse en distintos sistemas defensivos.
La situación genera inquietud en un plantel que llega al Mundial con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y volver a pelear por el máximo trofeo del fútbol mundial.
Mientras tanto, la expectativa se concentra en la evolución física del jugador. Argentina aguarda una definición que podría modificar los planes de Scaloni a pocos días del comienzo de una competencia en la que cada detalle puede resultar determinante.