El Gran Premio de Mónaco continúa presentándole desafíos a Franco Colapinto. El piloto argentino fue protagonista de una jornada complicada durante la tercera sesión de entrenamientos libres, en la que no solo debió lidiar con incidentes en pista, sino que además quedó involucrado en una infracción reglamentaria que derivó en una sanción económica para su equipo, Alpine.
Colapinto fue multado en Mónaco por exceder la velocidad permitida en boxes
El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una jornada compleja en el Gran Premio de Mónaco. Además de sufrir dos incidentes durante la tercera sesión de entrenamientos libres, recibió una sanción económica luego de exceder el límite de velocidad permitido en la calle de boxes. La multa recayó sobre el equipo Alpine y no tendrá consecuencias deportivas para el joven piloto.
Los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) determinaron que el monoplaza número 43 excedió la velocidad máxima permitida en la calle de boxes y aplicaron una multa de 900 euros a la escudería francesa.
Una infracción en el pit lane derivó en una multa para Alpine
Según el informe oficial emitido por las autoridades de la prueba, el vehículo conducido por Colapinto circuló a 68,9 kilómetros por hora dentro del pit lane durante la tercera práctica libre disputada el sábado.
La velocidad registrada superó en 8,9 km/h el límite establecido para el evento, fijado en 60 km/h, motivo por el cual los comisarios consideraron que se había infringido el artículo correspondiente del reglamento deportivo de la Fórmula 1.
Como ocurre habitualmente en este tipo de situaciones, la sanción recayó sobre el equipo y no sobre el piloto. Por ello, Alpine deberá afrontar una multa económica de 900 euros sin que la decisión afecte la posición de Colapinto en la clasificación o la carrera.
Una práctica marcada por los inconvenientes en el circuito urbano
Más allá de la sanción administrativa, la actividad deportiva tampoco resultó sencilla para el piloto argentino.
El exigente trazado callejero de Mónaco volvió a demostrar por qué es considerado uno de los circuitos más difíciles del calendario. Durante la sesión, Colapinto protagonizó dos contactos con las barreras de contención.
El primero se produjo tras un semitrompo en la horquilla de la curva 6, mientras que el segundo ocurrió en la salida de la primera curva del circuito.
Uno de esos incidentes generó daños en el alerón trasero de su Alpine, obligando al equipo a trabajar intensamente en el garaje para reparar el monoplaza. La situación mantuvo al argentino fuera de pista durante más de veinte minutos y limitó considerablemente su programa de trabajo previo a la clasificación.
Sin sanción deportiva de cara a la clasificación
A pesar de los contratiempos, la buena noticia para Colapinto es que la resolución de los comisarios no implica ninguna penalización deportiva.
El argentino podrá afrontar la clasificación y la carrera sin pérdida de posiciones ni otras restricciones reglamentarias derivadas del incidente en boxes.
En cuanto al rendimiento, la sesión concluyó con Colapinto ubicado en el 19º puesto de la tabla de tiempos, tras registrar una vuelta de 1m15s179. Solamente quedaron por detrás el finlandés Valtteri Bottas y los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll.
Si bien los resultados de los entrenamientos no fueron los esperados, el equipo Alpine buscará aprovechar las horas previas a la clasificación para optimizar la puesta a punto del monoplaza y permitir que el joven argentino afronte el resto del fin de semana con mejores perspectivas en uno de los escenarios más emblemáticos y exigentes de la Fórmula 1.
Para Colapinto, cada salida a pista en Mónaco representa una oportunidad de aprendizaje en un circuito donde el margen de error es mínimo y donde la precisión suele marcar la diferencia entre una gran actuación y una jornada llena de dificultades.