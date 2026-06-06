Castigo económico para Alpine

Colapinto fue multado en Mónaco por exceder la velocidad permitida en boxes

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una jornada compleja en el Gran Premio de Mónaco. Además de sufrir dos incidentes durante la tercera sesión de entrenamientos libres, recibió una sanción económica luego de exceder el límite de velocidad permitido en la calle de boxes. La multa recayó sobre el equipo Alpine y no tendrá consecuencias deportivas para el joven piloto.