Tenis

Horacio Zeballos conquistó Roland Garros y sigue escribiendo páginas doradas para el tenis argentino

Horacio Zeballos volvió a inscribir su nombre entre los grandes protagonistas del tenis mundial. Junto al español Marcel Granollers, el marplatense conquistó el título de dobles de Roland Garros tras una sólida actuación en la final y sumó una nueva página de gloria a una carrera que lo tiene entre los mejores especialistas de la historia del tenis argentino.