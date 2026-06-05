Se terminó la etapa regular de la temporada 2026 del Super Rugby Américas (SRA) para Capibaras.
En el "Jardin de la República", Tarucas fue demasiado para Capibaras
El elenco tucumano debía ganar para meterse en semis. No solo lo hizo, sino que goleó a los del Litoral por 42 a 15.
En Tucumán, la franquicia del Litoral, que ya estaba clasificada a semis con un par de fechas de antelación, perdió su segundo partido consecutivo. Esta vez ante Tarucas y por un expresivo 42 a 15.
Antes de arrancar el partido, Pampas ya le había ganada a Peñarol. Por ende, la semi ya estaba definida: los conducidos por Galatro sabían de antemano que en siete días el rival para buscar el pasaje a la final, sería la franquicia con base en Buenos Aires.
Más allá de esta circunstancia, que podía pasar, había un partido por jugar. Y en ese contexto, Capibaras lejos estuvo de tener el rendimiento que venía teniendo en las fechas precedentes, incluso en la última derrota ante Dogos.