Este viernes Capibaras XV cierra la fase regular de su exitosa temporada debut en el Super Rugby Americas.
En vivo: Capibaras cierra la fase regular como visitante ante Tarucas
La franquicia litoraleña juega en Tucumán desde las 21 horas. La mirada ya está puesta en las semis.
Se enfrentan desde las 21 horas ante Tarucas en La Caldera del Parque, San Miguel de Tucumán. La transmisión está a cargo de ESPN en televisión y Disney+ vía streaming.
Minuto a minuto
Capibaras con cuatro cambios para la "misión tucumana"
Para este último partido de la fase regular, Galatro, Bustos y Vergallo, dispusieron dos modificaciones entre los forwards y otros dos entre los backs.
Por primera vez será titular Nacho Orsetti como pilar derecho, en lugar de Enzo Avaca. Además, Jerónimo Gomez Vara ocupará el lugar del tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein.
Entre los tres cuartos, Juan Lovell será uno de los conductores del equipo en reemplazo de Alejo Sugasti; mientras que Tomás Sigura, vuelve a la titularidad como 15, tal como ocurrió allá por la primera fecha ante Peñarol en Rosario.
Los 23
- Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca e 3- Ignacio Orsetti ; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Jerónimo Gómez Vara, 7- Felipe Villagrán e 8- Ignacio Gandini (C); 9- Juan Lovell e 10- Ignacio Dogliani ; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Franco Rossetto y 15- Tomás Sigura .
- Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Enzo Avaca, 19- Ignacio Gallo, 20- Bautista Grenón, 21- Alejo Sugasti, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Lautaro Cipriani.
Cuándo se juegan las semis
Las semifinales se disputarán el próximo 12 de junio, sin descanso tras el cierre de la primera fase. La final será el 19 de junio.
Dogos XV ya aseguró que jugará su partido en el Córdoba Athletic Club, de la ciudad de Córdoba.
Cómo llega Capibaras
Los “Capis” vienen de perder ante Dogos XV, líderes del torneo y ya asegurado en esa posición, por 26 a 25 en un partido que se definió en la última jugada.
A pesar de esto, ya están clasificados a las semifinales del torneo al igual que Pampas, con quien continúa disputando la segunda posición y la localía.