Este viernes en San Miguel de Tucumán, Tarucas y Capibaras cierran la etapa regular de la temporada 2026 del Súper Rugby Américas (SRA).
Capibaras con cuatro cambios para la "misión tucumana"
Galatro dispuso dos cambios entre los forwards y otros dos entre los backs. Esta noche. El partido arranca a las 21.
Desde las 21, en cancha del Tucumán Lawn Tennis Club, las franquicias más jóvenes del torneo se verán las caras. Ambos, con objetivos diferentes.
El equipo local, obligado a ganar para meterse en semifinales y no dejarle ninguna chance a Selknam (está a dos puntos y juega el sábado con Cobras) que juega mañana.
Por su parte, Capibaras, que ya está entre los mejores cuatro de la competencia, buscará el triunfo que (si pierde Pampas con Peñarol) lo ubicaria segundo y jugaría la semi de local en Rosario.
Cuatro cambios
Para este último partido de la fase regular, Galatro, Bustos y Vergallo, dispusieron dos modificaciones entre los forwards y otros dos entre los backs.
Por primera vez será titular Nacho Orsetti como pilar derecho, en lugar de Enzo Avaca.
Además, Jerónimo Gomez Vara ocupará el lugar del tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein.
Entre los tres cuartos, Juan Lovell será uno de los conductores del equipo en reemplazo de Alejo Sugasti; mientras que Tomás Sigura, vuelve a la titularidad como 15, tal como ocurrió allá por la primera fecha ante Peñarol en Rosario.
Los 23
Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca e 3- Ignacio Orsetti ; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Jerónimo Gómez Vara, 7- Felipe Villagrán e 8- Ignacio Gandini (C); 9- Juan Lovell e 10- Ignacio Dogliani ; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Franco Rossetto y 15- Tomás Sigura .
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Enzo Avaca, 19- Ignacio Gallo, 20- Bautista Grenón, 21- Alejo Sugasti, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Lautaro Cipriani.