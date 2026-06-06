Charles Leclerc, siempre protagonista en su casa, quedó segundo a 0s327, mientras que Lewis Hamilton completó el trío de punta a 0s331. George Russell finalizó cuarto con el otro Mercedes y Max Verstappen se ubicó quinto con Red Bull, en una tanda donde los equipos trabajaron especialmente sobre simulaciones de clasificación, conscientes de que en Mónaco la posición de largada tiene un valor determinante.
Antonelli golpeó antes de la clasificación en Mónaco; Colapinto sufrió con el Alpine
La Fórmula 1 completó la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Mónaco, una sesión que dejó a Kimi Antonelli como gran referencia antes de la clasificación. El piloto de Mercedes marcó el mejor tiempo del fin de semana con un registro de 1m12s720 y cortó el dominio que Ferrari había mostrado durante el viernes en las calles de Montecarlo.
Para Franco Colapinto, la mañana fue compleja. El argentino terminó 19° con un tiempo de 1m15s179, por detrás de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 13° con 1m14s480. El piloto de Alpine tuvo además un momento de tensión cuando hizo un trompo en la horquilla y rozó la barrera con la parte trasera del auto. Pudo volver a ponerse en marcha y regresar a boxes, pero el episodio reflejó lo delicado que resulta encontrar el límite en un circuito angosto, lento y sin margen para el error.
La sesión también estuvo marcada por una bandera roja provocada por Oliver Bearman, quien perdió el control de su Haas en la zona de Massenet y golpeó contra las defensas. Ese incidente interrumpió los intentos finales de varios pilotos y condicionó el cierre de la tanda, justo cuando la pista comenzaba a mejorar y todos buscaban una vuelta limpia con neumáticos blandos.
Más allá del golpe de autoridad de Antonelli, Ferrari se mantiene en la pelea con Leclerc y Hamilton, dos nombres fuertes para una clasificación que aparece abierta. Mercedes encontró una respuesta importante en el momento justo, mientras que Red Bull y McLaren quedaron algo más relegados en la antesala de la sesión más importante del fin de semana.
La clasificación se disputará este sábado desde las 11 de la Argentina, mientras que la carrera del Gran Premio de Mónaco será el domingo a las 10. En un trazado donde adelantar resulta casi una misión imposible, cada milésima de la clasificación puede convertirse en una diferencia decisiva para el resultado final.