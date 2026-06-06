Automovilismo

Antonelli golpeó antes de la clasificación en Mónaco; Colapinto sufrió con el Alpine

La Fórmula 1 completó la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Mónaco, una sesión que dejó a Kimi Antonelli como gran referencia antes de la clasificación. El piloto de Mercedes marcó el mejor tiempo del fin de semana con un registro de 1m12s720 y cortó el dominio que Ferrari había mostrado durante el viernes en las calles de Montecarlo.