Fórmula 1

Ferrari manda en Mónaco, pero la clave estará en hacer funcionar la C5

Hamilton y Leclerc marcaron el ritmo del viernes en Monte Carlo, aunque el dato central pasó por el comportamiento de los neumáticos. Pirelli anticipa una carrera a una parada, con baja degradación y una clasificación donde poner la goma blanda en temperatura será determinante.