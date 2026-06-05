El representante de Van Amersfoort Racing llegó al Principado con un desafío especial: correr por primera vez en uno de los circuitos más difíciles y tradicionales del calendario. En Mónaco, cada vuelta exige precisión absoluta, porque los muros están siempre cerca, los espacios para superar son mínimos y cualquier error puede condicionar todo el fin de semana.
El desafío de Mónaco: Varrone quedó 16° en la clasificación de la F2
Nicolás Varrone afrontó este viernes una de las clasificaciones más exigentes de la temporada de Fórmula 2. En su primera experiencia en las calles de Montecarlo, el piloto argentino completó la tanda del Grupo B con un tiempo de 1:21.819, registro que lo ubicó octavo en su grupo y 16° en la clasificación general.
La actividad había comenzado el jueves con la práctica libre, donde Varrone finalizó 17°, con un tiempo de 1:23.538, tras completar 26 vueltas sobre el trazado callejero de 3.337 kilómetros. Ese primer contacto le permitió sumar referencias y ganar confianza en un escenario donde la adaptación rápida suele ser determinante.
En la clasificación, dividida en dos grupos por las características del circuito, Varrone integró el Grupo B. Allí marcó su mejor vuelta en 1:21.819 y quedó a 0.766 de Nikola Tsolov, quien fue la referencia de esa tanda con 1:21.053. Más allá de no poder meterse entre los puestos de privilegio, el argentino logró completar una sesión sin grandes errores y con una mejora importante respecto de la práctica.
La tanda también tuvo un momento de tensión en el inicio, cuando Kush Maini y Laurens van Hoepen protagonizaron un roce que complicó el normal desarrollo de la sesión. Hasta el momento, la FIA no comunicó sanciones por esa maniobra.
La pole position de la Fórmula 2 en Mónaco quedó en manos de Rafael Câmara, piloto de Invicta Racing, quien fue el más rápido de la clasificación al dominar el Grupo A con un tiempo de 1:20.923. En el Grupo B, la referencia fue Nikola Tsolov, de Campos Racing, con 1:21.053, registro que también marcó la diferencia sobre Varrone dentro de esa tanda.
El resultado deja al argentino con una tarea exigente para las carreras del fin de semana. En Mónaco, avanzar en pista siempre es complejo por lo angosto del trazado y la escasez de lugares claros de sobrepaso. Por eso, la largada, la estrategia y la capacidad para mantenerse lejos de los incidentes serán claves para intentar recuperar terreno.
La actividad de la Fórmula 2 continuará este sábado con la Sprint Race, prevista para las 9:15 de Argentina —14:15 en Mónaco—, mientras que el domingo se disputará la Feature Race desde las 4:25 de la madrugada de Argentina —9:25 en el Principado—. En el callejero monegasco, la carrera sprint será a 30 vueltas y la competencia principal a 42 giros.