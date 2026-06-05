Piloto argentino

El desafío de Mónaco: Varrone quedó 16° en la clasificación de la F2

Nicolás Varrone afrontó este viernes una de las clasificaciones más exigentes de la temporada de Fórmula 2. En su primera experiencia en las calles de Montecarlo, el piloto argentino completó la tanda del Grupo B con un tiempo de 1:21.819, registro que lo ubicó octavo en su grupo y 16° en la clasificación general.