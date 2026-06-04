Fórmula 1

Leclerc y Norris fueron citados por los comisarios antes de salir a pista en Mónaco

Los pilotos de Ferrari y McLaren deberán presentarse este viernes por la mañana ante las autoridades deportivas del Gran Premio de Mónaco. La citación no está vinculada a una maniobra en pista, sino a un retraso en la conferencia de prensa oficial organizada por la FIA.