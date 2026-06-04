El Gran Premio de Mónaco todavía no tuvo actividad en pista, pero dos de sus protagonistas ya deberán pasar por la oficina de los comisarios. Charles Leclerc y Lando Norris fueron convocados para este viernes por la mañana, antes del inicio de la acción oficial en el Principado.
Leclerc y Norris fueron citados por los comisarios antes de salir a pista en Mónaco
Los pilotos de Ferrari y McLaren deberán presentarse este viernes por la mañana ante las autoridades deportivas del Gran Premio de Mónaco. La citación no está vinculada a una maniobra en pista, sino a un retraso en la conferencia de prensa oficial organizada por la FIA.
El motivo de la citación está relacionado con un incumplimiento protocolar. Según la comunicación de los comisarios, ambos pilotos deberán dar explicaciones por un retraso en la conferencia de prensa oficial de la FIA realizada este jueves.
La actividad estaba prevista para las 14.30, hora local, y contaba con la presencia de Leclerc, Norris y Gabriel Bortoleto. El brasileño de Audi llegó en horario, mientras que el monegasco de Ferrari y el británico de McLaren no habrían cumplido con el tiempo estipulado por la Federación.
Aunque no se trata de una situación deportiva ni de una infracción cometida en pista, la FIA suele ser estricta con las obligaciones de los pilotos en materia de prensa y promoción. En principio, no se espera una sanción que afecte la participación de Leclerc o Norris en el fin de semana, aunque sí podría derivar en una advertencia o una multa.
Leclerc fue citado para las 10.00, mientras que Norris deberá presentarse diez minutos más tarde, a las 10.10, en la oficina de los comisarios del circuito de Mónaco.
El artículo señalado por las autoridades es el B10.1.1.a del reglamento deportivo de la Fórmula 1, que regula la participación de los pilotos en actividades oficiales de medios y promoción definidas por la FIA antes del comienzo de la primera práctica libre.
De esta manera, antes de que los autos salgan a recorrer las calles del Principado, dos de las figuras del fin de semana tendrán una primera obligación fuera de la pista. En Mónaco, donde cada detalle toma dimensión propia, la previa también se juega en los despachos.