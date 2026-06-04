Ingeniería aerodinámica

La Fórmula 1 encontró en Mónaco otra batalla técnica: los alerones traseros

Sin el modo recta de la aerodinámica activa, varios equipos aprovecharon una zona permitida por el reglamento para sumar pequeñas piezas en el alerón trasero. Mercedes presentó una de las soluciones más llamativas, aunque Red Bull, McLaren, Audi, Racing Bulls y Cadillac también llevaron sus propias interpretaciones.