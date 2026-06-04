Mónaco siempre obliga a pensar distinto. En el circuito más lento, estrecho y particular del calendario, la velocidad final queda en un segundo plano y la prioridad absoluta pasa por generar carga aerodinámica. Bajo ese escenario, varios equipos de Fórmula 1 encontraron una oportunidad técnica en una zona muy específica del alerón trasero.
La Fórmula 1 encontró en Mónaco otra batalla técnica: los alerones traseros
Sin el modo recta de la aerodinámica activa, varios equipos aprovecharon una zona permitida por el reglamento para sumar pequeñas piezas en el alerón trasero. Mercedes presentó una de las soluciones más llamativas, aunque Red Bull, McLaren, Audi, Racing Bulls y Cadillac también llevaron sus propias interpretaciones.
La clave está en la ausencia del modo recta de la aerodinámica activa para el Gran Premio de Mónaco. A diferencia de otros circuitos, donde los autos pueden modificar la posición de sus alerones para reducir resistencia en determinados sectores, en el trazado del Principado los monoplazas quedarán en una configuración de máxima carga. La decisión responde a las características del circuito urbano, con pocas rectas reales, curvas lentas y muros demasiado cerca como para asumir riesgos innecesarios.
Esa situación abrió una posibilidad para los ingenieros. Si el modo recta no se utiliza durante el fin de semana, el actuador del alerón trasero pierde su función habitual. Y en una Fórmula 1 donde cada milímetro puede transformarse en rendimiento, ese espacio no quedó desaprovechado.
El reglamento técnico permite trabajar dentro de zonas muy precisas de la carrocería. Una de ellas se encuentra en la parte superior del alerón trasero, donde normalmente va alojado el mecanismo vinculado a la aerodinámica activa. Como en Mónaco ese sistema no cumple la misma tarea, varias escuderías utilizaron esa zona para incorporar pequeñas piezas aerodinámicas y generar más apoyo.
La búsqueda tiene una lógica muy clara. En circuitos con largas rectas, agregar elementos en el alerón trasero puede traer una penalización importante por el aumento de resistencia. En Mónaco, en cambio, esa pérdida pesa mucho menos. Las rectas son cortas, las curvas son lentas y lo que más necesita el piloto es un auto firme, con buena tracción y mucha confianza para acercarse a los guardarraíles.
Mercedes fue una de las escuderías que más llamó la atención. El equipo alemán llevó una solución agresiva, con una serie de pequeñas piezas ubicadas en cascada sobre la zona central del alerón trasero. La idea apunta a reforzar la carga aerodinámica y mejorar el funcionamiento general del auto en un circuito donde el apoyo es determinante.
Red Bull también trabajó sobre esa área, aunque con una interpretación más contenida. El equipo modificó el alojamiento del mecanismo para sumar dos pequeños elementos dentro de una estructura cerrada por placas laterales.
McLaren presentó otra variante, con varios aletines apilados en la misma zona. Audi y Cadillac recurrieron a elementos en cascada, mientras que Racing Bulls eligió una pestaña central para extender la superficie de trabajo del alerón trasero. En algunos casos, las soluciones incorporan pequeñas pestañas Gurney, utilizadas para aumentar la eficacia aerodinámica.
Más allá de las diferencias entre cada diseño, todas las soluciones responden al mismo objetivo: ganar carga en el lugar donde más se necesita. En Mónaco, el auto no sólo debe ser rápido, sino también dócil, estable y preciso. Un pequeño extra de apoyo puede ayudar en la salida de una curva lenta, en la frenada o en la confianza del piloto para rozar los muros sin pasarse del límite.
El concepto también muestra una de las características más atractivas de la Fórmula 1 moderna: la capacidad de los equipos para encontrar rendimiento dentro de los márgenes del reglamento. No se trata de una infracción, sino de una interpretación permitida de una zona que este fin de semana perdió su función principal.
En un Gran Premio donde adelantar suele ser muy difícil y la clasificación tiene un peso decisivo, cada detalle puede tomar una dimensión enorme. Por eso, antes incluso de que los autos empiecen a marcar tiempos relevantes, Mónaco ya dejó una primera disputa: la de los ingenieros contra el reglamento, en busca de un poco más de carga aerodinámica.