El piloto argentino viene de terminar séptimo en Miami y sexto en Canadá. En la previa del Gran Premio del Principado, destacó la importancia de la clasificación en un circuito donde adelantar es uno de los grandes desafíos. La Fórmula 1 inicia este fin de semana su etapa europea y el primer capítulo será en uno de los escenarios más tradicionales del calendario: el Gran Premio de Mónaco. Allí volverá a competir Franco Colapinto, que llega al Principado en su mejor momento de la temporada con Alpine y con el objetivo de mantenerse dentro de la zona de puntos.
Colapinto llega a Mónaco en su mejor momento y apunta a seguir sumando con Alpine
Tras destacarse en Miami y Canadá, el piloto argentino buscará en el Principado consolidar su posición en el campeonato de pilotos y ayudar a Alpine en el torneo de escuderías.
El piloto argentino viene de completar dos fines de semana muy sólidos: fue séptimo en Miami y sexto en Canadá, resultados que le permitieron sumar 15 puntos y ubicarse 11° en el campeonato de pilotos. Su aporte, junto al de Pierre Gasly, también fortaleció el presente de Alpine, que después de un 2025 muy complicado aparece ahora en el quinto lugar del Mundial de Constructores con 35 unidades.
La escudería de Enstone cambió el clima interno en este arranque de 2026. Luego de haber terminado última entre los constructores la temporada pasada, hoy se ubica como la primera referencia de la zona media, detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. En ese contexto, Mónaco aparece como una prueba exigente para confirmar el crecimiento mostrado en las últimas carreras.
Alpine ajusta detalles
Colapinto afrontará la cita callejera después de una preparación intensa. Según contó el propio piloto, tras el Gran Premio de Canadá volvió rápidamente al trabajo con el equipo. “Ha sido una semana de descanso muy movida para el equipo desde la carrera en Montreal y una muy positiva mientras buscamos mantener nuestro fuerte impulso. Estuve en el simulador de inmediato el lunes después de la carrera y trabajé duro con el equipo antes de una rápida visita a París en mi cumpleaños, ¡que creo que habrán visto! Después volví directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el inicio de la ocupada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año”, expresó en declaraciones difundidas por Alpine.
Para el argentino, el Gran Premio tiene además un condimento especial. Colapinto vive en Mónaco y conoce de cerca la transformación que atraviesa la ciudad cada vez que la Fórmula 1 instala su circuito urbano. En 2025 ya corrió allí y terminó en el puesto 13, pero esta vez llega con un auto más competitivo y con mayor confianza dentro de la estructura.
“El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto de carreras con los muros tan cerca. Estoy deseando ver cómo se siente en los coches de este año, que son más ligeros y ágiles. Vivo en Mónaco, así que he visto cómo construyen el circuito cuando estoy en casa y no puedo esperar a salir a la pista yo mismo en la primera sesión de entrenamientos libres el viernes”, señaló.
Mónaco representa uno de los mayores desafíos del calendario. La pista no permite errores, los muros están siempre cerca y las oportunidades de sobrepaso suelen ser escasas. Por eso, la clasificación toma una relevancia decisiva, incluso superior a la de otros Grandes Premios.
Colapinto fue claro al marcar ese punto. “Volvemos a un calendario tradicional, por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el trazado y ganar confianza en cada sesión. Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos para empujar al máximo. Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante de todo el año”, afirmó.
La frase resume la lógica del fin de semana. En Mónaco, una buena vuelta el sábado puede abrir la puerta a un resultado importante el domingo. Del mismo modo, una mala clasificación puede condicionar por completo la carrera. Para Alpine, que viene de sumar fuerte en Canadá, el objetivo será sostener la racha y volver a colocar a sus autos entre los diez primeros.
“Va a ser un fin de semana agitado y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y continuar con nuestro sólido rendimiento”, completó Colapinto.
Pierre Gasly también llega con buenas expectativas al Principado. El francés, que suma 20 puntos en el campeonato, destacó el valor histórico del circuito y la exigencia que representa para los pilotos. “Estoy deseando que llegue este fin de semana en Mónaco, uno de mis Grandes Premios favoritos de la temporada. Es uno de esos circuitos con tanto prestigio e historia, que es un placer conducir un coche de Fórmula 1 aquí cada año”, sostuvo.
El compañero de Colapinto también remarcó que Alpine atraviesa un momento positivo tras su mejor resultado colectivo del año en Canadá, aunque advirtió que todavía hay aspectos por mejorar. En la previa, trabajó en el simulador y junto a los ingenieros en Enstone para llegar mejor preparado al doble compromiso que integran Mónaco y Barcelona.
El campeonato de pilotos es liderado por Kimi Antonelli, con 131 puntos y cuatro victorias en las primeras cinco carreras disputadas. En ese escenario, Colapinto busca consolidarse como uno de los nombres fuertes de la zona media y seguir sumando en una temporada que, hasta ahora, lo tiene como protagonista del crecimiento de Alpine.
Horarios para Argentina
La actividad en pista comenzará el viernes 5 de junio con la primera práctica libre desde las 8.30 y la segunda desde las 12. El sábado 6 se disputará la tercera práctica a las 7.30 y la clasificación a las 11. La carrera será el domingo 7, desde las 10, a 78 vueltas en el circuito callejero de Mónaco.