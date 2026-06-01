Fórmula 1

Antonelli señala a Ferrari como el gran candidato en Mónaco: “Será el equipo a batir”

El líder del campeonato llega encendido tras cuatro victorias consecutivas, pero advierte que la Scuderia puede ser una seria amenaza en las calles de Montecarlo. Hamilton también se ilusiona: “Nuestro auto podría ser realmente fuerte allí”.