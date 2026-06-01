Aunque la imagen clásica del Gran Premio suele estar asociada al sol, los yates en el puerto y el cielo despejado sobre el Principado, Mónaco también sabe ofrecer escenarios impredecibles. Un chaparron repentino, una pista apenas húmeda o un cambio de temperatura pueden modificar por completo el desarrollo de una sesión.
El clima, otro rival en las calles de Montecarlo
La Fórmula 1 llega este fin de semana a Mónaco, una carrera donde cada detalle puede tener un peso enorme. En las calles de Montecarlo, conocidas por su glamour, su historia y su exigencia extrema, el clima también puede convertirse en protagonista.
En un circuito donde el agarre, la confianza y la posición en pista son determinantes, cualquier variación en las condiciones se amplifica. Una clasificación con lluvia o llovizna puede alterar el orden competitivo en cuestión de minutos. Y en Montecarlo, donde adelantar es una de las tareas más difíciles del calendario, largar adelante vale casi tanto como tener ritmo de carrera.
Por eso, la atención estará puesta especialmente en el sábado. El pronóstico marca posibilidad de chaparrones para la jornada de la tercera práctica y la clasificación, con una temperatura máxima cercana a los 23 grados. Si la pista se presenta húmeda, los equipos deberán reaccionar rápido y los pilotos tendrán que encontrar confianza entre los muros en uno de los escenarios menos permisivos de la temporada.
Para el viernes se espera un comienzo nublado con mejora durante el día, mientras que el domingo, día de la carrera, aparece con una tendencia más estable y mayormente soleada. De todos modos, en Mónaco el margen siempre es mínimo: incluso una amenaza de lluvia puede condicionar estrategias, elección de neumáticos y momentos de salida a pista.
Montecarlo ya es, por naturaleza, una prueba de precisión. Si el clima entra en escena, esa exigencia se multiplica. En una carrera donde un pequeño error puede arruinar todo el fin de semana, mirar al cielo será casi tan importante como mirar los tiempos en los cronometros.