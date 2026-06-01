McLaren tendrá un fin de semana muy especial en el Gran Premio de Mónaco. El equipo británico presentó una librea exclusiva para competir en las calles de Montecarlo, donde alcanzará una marca histórica: su carrera número 1000 en la Fórmula 1.
McLaren vestirá de gala en Mónaco para celebrar sus 1000 Grandes Premios en la Fórmula 1
El equipo de Woking presentó una decoración especial para correr en Montecarlo, el mismo escenario donde debutó en la categoría en 1966 con Bruce McLaren al volante.
La elección del escenario no podría ser más simbólica. McLaren debutó en la máxima categoría en 1966, justamente en Mónaco, con Bruce McLaren al volante. Sesenta años después, la escudería volverá a ese mismo lugar con una decoración especial que busca unir pasado, presente y legado.
El diseño mantiene la identidad moderna del equipo, con el tradicional naranja papaya combinado con negro, pero incorpora un detalle central: un gran número “1000” ubicado en los pontones laterales del auto. Será la imagen con la que Lando Norris y Oscar Piastri saldrán a pista durante todo el fin de semana monegasco.
Más allá del impacto visual, la presentación tiene una fuerte carga histórica. McLaren es una de las estructuras más emblemáticas de la Fórmula 1, protagonista de distintas épocas, campeonatos, duelos inolvidables y nombres que marcaron a la categoría. Por eso, llegar a los 1000 Grandes Premios no representa solamente una cifra: es también una forma de repasar seis décadas de permanencia, evolución y competitividad.
Mónaco, además, le agrega otro valor a la celebración. En un calendario cada vez más global, el trazado urbano del Principado sigue siendo uno de los escenarios más reconocidos del automovilismo mundial. Para McLaren, volver allí en una carrera tan significativa refuerza el vínculo entre sus orígenes y su presente.
Con Norris y Piastri como protagonistas actuales, el equipo de Woking buscará que la celebración no quede sólo en la estética. En un circuito donde la clasificación suele ser decisiva y cada detalle cuenta, McLaren intentará transformar un fin de semana histórico en un resultado fuerte dentro de la pista.
La librea especial será utilizada únicamente durante el Gran Premio de Mónaco, en una carrera que quedará marcada dentro de la historia de la escudería británica.
Norris y Piastri, protagonistas del presente
Para Lando Norris, la carrera tendrá un valor emocional particular. El británico, ganador en Mónaco en 2025 con el MCL39, destacó el orgullo de formar parte de una etapa tan importante para la escudería.
“Es un fin de semana muy especial para nosotros. La librea se ve fantástica y no hay mejor lugar para celebrar este hito que una de las carreras más icónicas del calendario, el mismo lugar donde el equipo disputó su primer Gran Premio”, sostuvo Norris.
Oscar Piastri también valoró la magnitud del momento. “Mil Grandes Premios es un logro enorme para el equipo y es un privilegio representarlo en esta ocasión. El auto se ve increíble y es muy apropiado que esta celebración coincida con el lugar donde McLaren corrió por primera vez en el campeonato, hace 60 años”, afirmó el australiano.
Mónaco, un territorio especial para McLaren
La relación entre McLaren y Mónaco tiene un peso propio dentro de la historia de la Fórmula 1. En el Principado, el equipo consiguió 16 victorias, 12 poles, 30 podios y 12 vueltas rápidas. Su triunfo más reciente llegó en 2025, con Lando Norris ganando desde la pole.
Entre sus grandes recuerdos también aparece la pole de Ayrton Senna en 1988 con el inolvidable MP4/4, una de las vueltas más emblemáticas de la historia moderna de la categoría. Otro capítulo destacado fue la victoria de Alain Prost en 1984, en una carrera marcada por la lluvia, la bandera roja y una definición que todavía se recuerda.
Aquella prueba fue detenida por las condiciones extremas del circuito. Prost, que había largado desde la pole, fue declarado ganador cuando se tomó el clasificador de la vuelta anterior a la interrupción. Fue la primera victoria de McLaren en Mónaco y el inicio de una relación muy fuerte entre el equipo y el trazado urbano más famoso del mundo.
Por todo eso, la carrera de este fin de semana no será una más para la escudería de Woking. McLaren llega a sus 1000 Grandes Premios en el mismo lugar donde todo empezó, con una librea especial, una celebración cargada de símbolos y dos pilotos que buscarán transformar el homenaje en resultado.
En Mónaco, donde cada detalle importa y la historia parece estar siempre más cerca, McLaren saldrá a pista vestido de memoria, orgullo y ambición.
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