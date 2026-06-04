El Gran Premio de Mónaco no es solamente una carrera. Es una postal viva de la Fórmula 1: glamour, historia, precisión extrema y un trazado urbano que parece no perdonar ni medio error.
Mónaco no se corre solamente entre muros: también se corre sobre casi un siglo de historia
Cada curva del trazado urbano de Montecarlo tiene una historia propia: capillas, hoteles, barrios, bares y homenajes que explican por qué Mónaco es mucho más que una carrera de Fórmula 1.
Desde la primera frenada en Sainte Dévote hasta la salida final en Antony Noghès, el recorrido monegasco atraviesa capillas, hoteles, barrios, túneles, piletas, bares históricos y rincones que forman parte del mito de la categoría.
La primera curva, Sainte Dévote, toma su nombre de una pequeña capilla dedicada a la patrona de Mónaco. Es una de las frenadas más delicadas del calendario y también una de las pocas oportunidades claras para intentar una maniobra en la largada. A partir de allí, los autos trepan por Beau Rivage, expresión que puede traducirse como “bella costa”, en referencia al paisaje mediterráneo que acompaña al trazado.
Luego aparece Massenet, bautizada en homenaje al compositor francés Jules Massenet, antes de llegar a una de las zonas más reconocidas: Casino Square. Allí, el imponente Casino de Montecarlo le da nombre a una de las postales más famosas del automovilismo mundial, aunque los pilotos apenas tienen tiempo de mirar otra cosa que no sea el próximo punto de frenado.
La parte más lenta del circuito comienza con Mirabeau Superior, continúa con la célebre Horquilla Fairmont y sigue por Mirabeau Inferior. La horquilla, una de las curvas más lentas de toda la temporada, cambió varias veces de nombre con el paso de los años. Fue conocida como Station Hairpin, Loews Hairpin o Grand Hotel Hairpin, pero hoy se la identifica principalmente con el hotel Fairmont.
Después llega Portier, la curva que antecede al túnel y que recuerda a un barrio residencial de Mónaco. Ese sector también quedó grabado en la historia por el abandono de Ayrton Senna en 1988, cuando lideraba con amplia ventaja y terminó contra las barreras.
El Túnel es otro de los símbolos del circuito. Allí los pilotos pasan de la luz natural a una zona cerrada y vuelven a salir a plena claridad antes de encarar una de las frenadas más fuertes del trazado: la Nouvelle Chicane. Su nombre significa “nueva” en francés y reemplazó a la antigua Chicane du Port. Es uno de los pocos sectores donde todavía puede aparecer un intento de sobrepaso.
Más adelante se encuentra Tabac, una curva rápida y exigente que debe su nombre a una antigua tabaquería ubicada en la zona. Luego aparece la famosa zona de la Piscina, compuesta por dos chicanas rápidas que llevan ese nombre por el Estadio Náutico Rainier III, construido junto al trazado.
En el tramo final, La Rascasse debe su nombre a un bar ubicado junto a la pista, que a su vez hace referencia a un pez típico del Mediterráneo. Es otro punto cargado de historia, recordado especialmente por la polémica clasificación de 2006, cuando Michael Schumacher detuvo su Ferrari en ese sector e impidió que Fernando Alonso pudiera mejorar su vuelta.
La última curva lleva el nombre de Antony Noghès, una figura clave para la historia del automovilismo monegasco. Fue el impulsor del primer Gran Premio de Mónaco, disputado en 1929, y también tuvo participación en la creación del Rally de Montecarlo. Incluso se le atribuye la idea de utilizar la bandera a cuadros para marcar el final de las carreras.
Así, Mónaco no se explica solamente por sus muros, sus yates o su glamour. También se entiende curva por curva, nombre por nombre. Cada sector del circuito cuenta una parte de una historia que la Fórmula 1 sigue recorriendo a máxima precisión, año tras año.