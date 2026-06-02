Automovilismo

Fórmula 1: la FIA cambia el control de los motores y Mónaco será la primera prueba

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Mónaco con un cambio técnico que no pasará inadvertido en el paddock. Desde esta carrera, la FIA comenzará a aplicar un nuevo procedimiento para medir la relación de compresión de los motores, una modificación que apunta directamente a cerrar una zona gris del reglamento 2026 y que nació a partir de las sospechas sobre el rendimiento de algunas unidades de potencia.