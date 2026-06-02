El Gran Premio de Mónaco no es solamente una de las fechas más tradicionales del calendario de la Fórmula 1. También es un evento que combina historia, glamour y una exigencia deportiva muy particular. Desde 1929, las calles del Principado forman parte de una de las citas más reconocibles del automovilismo mundial, donde el margen de error prácticamente no existe.
Mónaco, el gran desafío de precisión para la Fórmula 1
El circuito callejero del Principado vuelve a exigir máxima carga aerodinámica, confianza absoluta y una clasificación casi decisiva. Pirelli eligió los compuestos más blandos para una pista de bajo desgaste y pocas chances de sobrepaso.
El trazado monegasco tiene una extensión de 3,337 kilómetros y cuenta con 19 curvas. A diferencia de otros circuitos, la pista se desarrolla sobre calles urbanas que habitualmente son utilizadas para el tránsito cotidiano. Por eso, la calzada es angosta, las vías de escape son casi inexistentes y las barreras de protección acompañan cada metro del recorrido.
Esa característica convierte a Mónaco en una prueba única para los pilotos. Para completar una vuelta competitiva, deben acercarse al máximo a los muros, buscar centímetros en cada curva y sostener una precisión extrema durante todo el fin de semana. Cualquier exceso puede terminar contra las defensas y comprometer la actividad.
La velocidad media es la más baja de todo el Mundial de Fórmula 1. En algunos sectores, los autos reducen su marcha hasta aproximadamente 50 kilómetros por hora, especialmente en las curvas más lentas del circuito. Sin embargo, esa baja velocidad no reduce la dificultad. Al contrario: obliga a trabajar con mucha sensibilidad sobre la tracción, el frenado y la respuesta del auto en espacios mínimos.
Desde el punto de vista técnico, Mónaco es uno de los fines de semana más complejos para los equipos. Las escuderías configuran sus autos con el máximo nivel de carga aerodinámica posible, buscando generar apoyo y confianza en una pista donde la velocidad final queda en segundo plano. La prioridad es que el auto sea estable, previsible y eficaz en curva lenta.
En ese contexto, la clasificación adquiere un valor determinante. Como las posibilidades de adelantamiento son muy limitadas durante la carrera, largar adelante puede definir buena parte del resultado del domingo. Una buena vuelta el sábado puede abrir la puerta a un gran premio sólido; una mala clasificación puede dejar al piloto atrapado en el tránsito, sin demasiadas herramientas para recuperar posiciones.
Los neumáticos más blandos
Para esta edición, Pirelli eligió la gama más blanda disponible: C3, C4 y C5. La decisión responde a las características del asfalto monegasco, que es muy liso y presenta bajo nivel de abrasión. El objetivo es garantizar el mayor agarre posible en una pista donde la confianza mecánica y la tracción resultan fundamentales.
Además, para este año hubo sectores reasfaltados. Los trabajos se realizaron entre las curvas 19 y 1, entre la curva 7 y la entrada del túnel, y también en la entrada y salida de boxes. Aunque podría aparecer algo de graining durante el fin de semana, no se espera que este fenómeno tenga una influencia determinante en el comportamiento de los neumáticos.
En Mónaco, las cubiertas sufren principalmente por las exigencias de tracción, más que por cargas laterales extremas o por degradación elevada. Por eso, históricamente la carrera suele resolverse con una sola detención en boxes. La gestión de las gomas es importante, pero no suele ser tan condicionante como en otros circuitos del calendario.
La excepción se produjo en la edición anterior, cuando la FIA aplicó una modificación reglamentaria experimental que obligaba a los pilotos a utilizar al menos tres juegos diferentes de neumáticos, lo que derivaba en un mínimo de dos paradas. Esa norma fue posteriormente abandonada, por lo que el Gran Premio volverá al formato estratégico tradicional.
Estrategias condicionadas por neutralizaciones
Más allá de la baja degradación, las estrategias en Mónaco suelen estar muy condicionadas por la aparición del auto de seguridad, los autos de seguridad virtuales o las banderas rojas. La cercanía de los muros aumenta la probabilidad de incidentes y, en muchos casos, retirar un auto detenido resulta complejo sin neutralizar o interrumpir la carrera.
Un antecedente claro se dio en 2024, cuando una bandera roja en la primera vuelta permitió a todos los pilotos cumplir rápidamente con la obligación de utilizar dos compuestos diferentes. A partir de allí, buena parte del Gran Premio quedó condicionada por esa interrupción temprana y por estrategias diferenciadas entre neumáticos medios y duros.
En 2025, con la obligación de utilizar al menos tres juegos de neumáticos, la carrera tuvo una lectura estratégica distinta. La mayoría de los pilotos combinó los compuestos medios y duros, mientras que algunos equipos también debieron recurrir al compuesto blando. Los stint fueron muy variados: hubo quienes extendieron durante buena parte de la prueba el uso de la goma dura y otros que dividieron la carrera en tres segmentos más equilibrados.
Para esta edición, con el regreso a un esquema más clásico, la clave volverá a estar en la posición de largada, la administración de la pista y la capacidad de reaccionar ante cualquier neutralización.
Una carrera con historia propia
El Gran Premio de Mónaco es uno de los más longevos de la historia de la Fórmula 1. La edición de este año será la número 72 en el Principado, un escenario que conserva un lugar especial dentro del campeonato por su tradición y por el desafío que representa para los pilotos.
Ayrton Senna sigue siendo el máximo ganador en las calles monegascas, con seis victorias. Detrás aparecen Graham Hill y Michael Schumacher, ambos con cinco. Entre los constructores, McLaren es el equipo más exitoso en Mónaco, con 16 triunfos, seguido por Ferrari, que acumula 10.
Más allá de los números, Mónaco conserva una identidad propia. Es una carrera en la que la velocidad pura no alcanza y donde la confianza entre el piloto, el auto y los muros se vuelve decisiva. En un calendario cada vez más amplio y moderno, el Principado sigue ocupando un lugar singular: el de una prueba que no se parece a ninguna otra.
El toque de Pirelli para el podio
Como parte del fin de semana, Pirelli presentó una edición especial del Podium Cap de Mónaco, inspirada en la elegancia que caracteriza al Principado. El diseño, creado por Denis Dekovic para Pirelli Design, combina tonos rojo intenso y champagne, en referencia al lujo y la exclusividad asociados a una de las citas más emblemáticas de la temporada.
La marca italiana, proveedora oficial de neumáticos de la Fórmula 1 desde 2011, mantiene además una fuerte presencia en el automovilismo internacional. Actualmente suministra neumáticos a más de 350 campeonatos de autos y motos en todo el mundo, bajo la filosofía “from race to road”, que busca trasladar la experiencia de la competición al desarrollo de productos de calle.
En Mónaco, esa experiencia volverá a ponerse a prueba en uno de los escenarios más exigentes del calendario. Una pista lenta en velocidad media, pero enorme en dificultad. Un circuito donde cada centímetro cuenta y donde, muchas veces, el Gran Premio empieza a definirse antes de que se apague el semáforo del domingo.