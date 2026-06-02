Automovilismo

Mónaco, el gran desafío de precisión para la Fórmula 1

El circuito callejero del Principado vuelve a exigir máxima carga aerodinámica, confianza absoluta y una clasificación casi decisiva. Pirelli eligió los compuestos más blandos para una pista de bajo desgaste y pocas chances de sobrepaso.