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Fórmula 1: la FIA avaló cambios para 2027 y amplía los test de pretemporada

La Comisión de Fórmula 1 celebró este lunes 2 de junio su segunda reunión del año en la sede de la FIA en Londres, donde se trataron distintos puntos vinculados al futuro reglamentario de la categoría. El encuentro estuvo centrado en la evolución de las normas técnicas y deportivas que comenzarán a tomar forma en los próximos ciclos del campeonato.

Fórmula 1: la FIA avaló cambios para 2027. Foto: Reuters.Fórmula 1: la FIA avaló cambios para 2027. Foto: Reuters.
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La reunión fue encabezada por Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1. Bajo esa coordinación, los integrantes de la comisión analizaron medidas orientadas a ajustar el marco normativo sin alterar de manera profunda la filosofía del reglamento vigente.

Uno de los temas centrales fue el paquete de cambios previsto para 2027. En ese sentido, se aprobaron modificaciones limitadas en áreas vinculadas a la aerodinámica y la carrocería de los monoplazas. El objetivo es afinar el equilibrio competitivo entre los equipos y corregir detalles detectados durante la implementación del nuevo ciclo técnico.

La intención de la FIA y de la Fórmula 1 no es abrir una revolución reglamentaria, sino realizar ajustes puntuales que permitan mejorar el funcionamiento general de los autos y evitar diferencias excesivas entre las distintas estructuras.

(260524) -- MONTREAL, 24 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 23 de mayo de 2026 del piloto británico de la escudería Mercedes, George Russell, conduciendo hacia el pit durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno, en el Circuito de Gilles Villeneuve, en Montreal, Canadá. (Xinhua/Song Haiyuan) (rtg) (ah)La Comisión de Fórmula 1 celebró este lunes 2 de junio su segunda reunión del año. Foto: Xinhua.

Más días de pruebas antes del inicio de la temporada

Entre las decisiones más importantes aparece la ampliación del programa de test de pretemporada para 2027. El calendario pasará de tres a cuatro jornadas de pruebas, una medida que les dará a los equipos y fabricantes mayor margen para validar el desarrollo de sus monoplazas antes del comienzo del campeonato.

El cambio resulta significativo en un contexto de alta complejidad técnica. Con autos cada vez más condicionados por la integración entre aerodinámica, unidad de potencia, gestión energética y neumáticos, una jornada adicional puede ser determinante para detectar problemas, comparar configuraciones y llegar con más información a la primera fecha del año.

(260503) -- MIAMI, 3 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 2 de mayo de 2026 del piloto británico de la escudería McLaren, Lando Norris (d-frente), compitiendo durante la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de F1 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos. (Xinhua/Wu Xiaoling) (da) (ah)La FIA amplía los test de pretemporada. Foto: Xinhua.

Restricciones para los test con autos antiguos

La comisión también avanzó sobre las denominadas Pruebas de Vehículos Anteriores, conocidas como TPC. Se trata de ensayos realizados con monoplazas de temporadas previas, una herramienta que los equipos utilizan para sumar kilómetros, trabajar con pilotos jóvenes o mantener en actividad a sus corredores titulares.

A partir de los nuevos ajustes, habrá restricciones adicionales en la elección de circuitos. La limitación apuntará especialmente a los trazados que estén programados para recibir Grandes Premios en la temporada siguiente, con el objetivo de evitar que estos ensayos se transformen en una ventaja deportiva encubierta.

Mirá tambiénFórmula 1: la FIA cambia el control de los motores y Mónaco será la primera prueba

De esta manera, la FIA busca controlar mejor el uso de los autos antiguos y preservar la igualdad de condiciones entre los equipos, en una etapa donde cada kilómetro de prueba puede aportar información valiosa.

Todas las modificaciones acordadas en Londres todavía deberán ser ratificadas por el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA. Recién después de esa aprobación formal quedarán confirmadas para su implementación.

La reunión dejó una señal clara: la Fórmula 1 ya trabaja sobre el escenario de 2027, con ajustes técnicos, más tiempo de preparación y mayores controles sobre las pruebas privadas. En una categoría donde los márgenes son cada vez más pequeños, el reglamento también empieza a jugar su propia carrera.

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