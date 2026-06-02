Automovilismo

Fórmula 1: la FIA avaló cambios para 2027 y amplía los test de pretemporada

La Comisión de Fórmula 1 celebró este lunes 2 de junio su segunda reunión del año en la sede de la FIA en Londres, donde se trataron distintos puntos vinculados al futuro reglamentario de la categoría. El encuentro estuvo centrado en la evolución de las normas técnicas y deportivas que comenzarán a tomar forma en los próximos ciclos del campeonato.