La Fórmula 1 continúa evaluando posibles modificaciones en el reglamento técnico previsto para 2026, en medio de una serie de reuniones que involucran a la FIA, los equipos y los pilotos. Así lo confirmó el presidente y CEO de la categoría, Stefano Domenicali, quien aseguró que las conversaciones avanzan en una “dirección correcta”.
La Fórmula 1 analiza ajustes en el reglamento técnico para 2026
El CEO de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que se evalúan cambios vinculados a la clasificación y la seguridad. Las decisiones podrían conocerse antes del Gran Premio de Miami.
Las discusiones se desarrollan durante el receso de abril, tras las primeras tres fechas del campeonato disputadas en Australia, China y Japón, y antes de la próxima cita en Miami. Según explicó el directivo, el objetivo es introducir ajustes sin alterar el espíritu de las nuevas regulaciones.
Entre los principales puntos en análisis aparecen dos ejes. Por un lado, el funcionamiento de la clasificación, con la intención de maximizar los momentos de plena exigencia en pista, ya sea en aceleración o frenado. Por otro, se busca atender inquietudes planteadas por los pilotos en materia de seguridad.
Domenicali destacó que el proceso incluye la participación activa de todos los actores del campeonato. En ese sentido, remarcó la importancia de escuchar a los pilotos y fomentar un diálogo constructivo con los equipos y la FIA.
Las reuniones continuarán en los días previos al Gran Premio de Miami, donde podrían definirse los primeros ajustes concretos. Desde la organización confían en alcanzar consensos que permitan mejorar el espectáculo sin generar cambios bruscos.
Por otra parte, el dirigente valoró de manera positiva el inicio de la temporada 2026, al señalar que hubo una buena respuesta del público a nivel global. En ese contexto, subrayó el crecimiento en audiencias y el interés sostenido por la categoría, que ya registró eventos con localidades agotadas.
Mientras tanto, el campeonato tiene como líder al joven italiano Kimi Antonelli, quien logró dos victorias en las primeras competencias de la temporada.
En ese contexto, todo indica que la Fórmula 1, la FIA y los equipos buscan una salida consensuada a las dudas que generó el reglamento 2026, aunque por ahora no se esperan modificaciones de fondo en el desarrollo de las carreras.
La atención parece estar puesta, sobre todo, en ajustar el formato y las exigencias de la clasificación, un aspecto que aparece como el más sensible dentro de la discusión técnica actual.