Ensayos privados en Alemania

Russell marcó el ritmo en el regreso de la F1 en Nürburgring con las pruebas de Pirelli

Bajo un clima cambiante y con la mira puesta en 2026, el piloto de Mercedes lideró la la jornada en el mítico trazado alemán. Superó en giros y tiempos a Oscar Piastri, quien sufrió complicaciones técnicas en su McLaren.