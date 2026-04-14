La Fórmula 1 tuvo un nuevo capítulo de actividad en Nürburgring, donde Pirelli puso en marcha una jornada de ensayos privados destinada al desarrollo de neumáticos para la temporada 2026. El trabajo en pista estuvo condicionado por la lluvia caída durante la noche, que dejó el circuito mojado en las primeras horas del día.
Russell marcó el ritmo en el regreso de la F1 en Nürburgring con las pruebas de Pirelli
Bajo un clima cambiante y con la mira puesta en 2026, el piloto de Mercedes lideró la la jornada en el mítico trazado alemán. Superó en giros y tiempos a Oscar Piastri, quien sufrió complicaciones técnicas en su McLaren.
Por esa razón, la actividad comenzó con algunas vueltas sobre neumáticos intermedios. Recién con el correr de la mañana, cuando apareció algo de sol y mejoraron las condiciones del asfalto, los equipos pudieron avanzar con el programa previsto originalmente para cubiertas de seco.
Los encargados de abrir la jornada fueron Oscar Piastri, con McLaren, y George Russell, con Mercedes. Ambos completaron varias tandas de ocho vueltas en la primera parte del ensayo, enfocadas en probar distintas variantes de estructura del compuesto C3.
Con el paso de las horas, el trabajo se concentró en las soluciones que ofrecieron mejores respuestas. En ese tramo final, Russell fue quien siguió adelante con pruebas de larga duración, con el objetivo de validar el rendimiento de esos neumáticos en distancias más extensas. Del otro lado, la jornada de Piastri quedó recortada por un inconveniente técnico que mantuvo a su auto en boxes desde después del mediodía hasta casi el cierre de la sesión.
En un día fresco, la temperatura ambiente no superó los 15 grados, aunque el asfalto llegó a tocar los 37°C en los sectores donde pegó el sol.
En los registros, Russell marcó el mejor tiempo con 1m33s899, mientras que Piastri cerró su vuelta más veloz en 1m35s096. En cantidad de trabajo, el británico también terminó al frente: completó 127 giros, equivalentes a 654 kilómetros. El australiano, en tanto, sumó 65 vueltas, con un total de 335 kilómetros.
La actividad en Nürburgring continuará con la segunda y última jornada de pruebas, que tendrá en pista a Lando Norris y Kimi Antonelli.