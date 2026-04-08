El histórico vínculo entre Nürburgring y la Fórmula 1, interrumpido durante varios años, tendrá un nuevo capítulo. Luego de seis temporadas sin actividad de la categoría en el circuito ubicado en la región de Eifel, los monoplazas volverán a girar en suelo alemán. No se tratará de una competencia oficial, sino de ensayos técnicos de gran relevancia para Mercedes y McLaren, en una instancia que podría desarrollarse en condiciones de pista mojada, algo aún no explorado con los autos actuales.
El “Infierno Verde” vuelve a recibir actividad de la F1
Nürburgring será sede de pruebas de Pirelli con participación de Mercedes y McLaren.
El regreso de un escenario emblemático
La última vez que la máxima categoría visitó Nürburgring fue en 2020, en el marco del Gran Premio de Eifel, una carrera atravesada por el contexto sanitario global. Aquella jornada quedó en la historia porque Lewis Hamilton alcanzó las 91 victorias en Fórmula 1, igualando la marca de Michael Schumacher.
Seis años más tarde, será Mercedes —equipo del piloto británico— quien impulse el retorno mediante un ensayo privado bajo el formato TPC (Testing of Previous Cars), enfocado en el desarrollo de neumáticos de Pirelli para la temporada 2027.
McLaren también será parte de estas pruebas, previstas para el 14 y 15 de abril. Participarán Lando Norris y Oscar Piastri, quien tendrá su primera experiencia en Nürburgring con un F1. Estas jornadas reemplazan los test originalmente pautados en Baréin a fines de febrero, que debieron cancelarse por la escalada del conflicto entre Israel e Irán.
Proyección a futuro sin regreso confirmado
A pesar de esta reaparición puntual, desde la FIA no existen planes concretos para reincorporar a Alemania en el calendario oficial de la Fórmula 1. El Gran Premio alemán fue discontinuado por dificultades económicas, y actualmente Nürburgring concentra su actividad en competencias de resistencia, como las tradicionales 24 Horas.
Por el lado de Mercedes, también estarán presentes Kimi Antonelli y George Russell. La elección del circuito no responde únicamente a cuestiones operativas: rodar en territorio alemán y en un trazado con fuerte carga simbólica refuerza la apuesta del equipo dirigido por Toto Wolff en la formación de su joven piloto, que atraviesa un gran presente deportivo tras imponerse a su compañero y liderar el campeonato.