El arranque de temporada de Alpine F1 Team es, sin exagerar, una de las historias más llamativas del campeonato 2026 de Fórmula 1. Tras cerrar el año pasado en el fondo del Mundial de Constructores, el equipo francés logró puntuar en las tres primeras carreras y se ubica en la quinta posición, incluso a la par de Red Bull Racing.
El salto de Alpine en la F1: más que motor, una revolución aerodinámica
El equipo de Enstone pasó del fondo de la parrilla a pelear en la zona media-alta. La clave no está solo en la unidad de potencia, sino en un concepto aerodinámico innovador que empieza a marcar diferencias.
El cambio es profundo y responde a múltiples factores. Si bien la incorporación de la unidad de potencia Mercedes-Benz fue determinante, el verdadero salto de calidad parece estar en la concepción técnica del monoplaza A526, especialmente en el terreno aerodinámico.
Mucho más que el motor: un concepto equilibrado
La llegada del motor Mercedes permitió a Alpine cerrar una brecha evidente en términos de potencia y eficiencia. Sin embargo, reducir la mejora a ese aspecto sería simplificar un proceso más complejo.
Bajo la conducción de Flavio Briatore y con la dirección técnica de David Sanchez, el equipo optó por un enfoque pragmático: un auto cercano al peso mínimo, confiable desde lo mecánico y sin soluciones estructurales extremas.
El resultado es un monoplaza consistente, capaz de sostener rendimiento en distintos circuitos. Así lo reflejan los resultados de Pierre Gasly, quien fue décimo en Australia, sexto en China y séptimo en Japón, incluyendo una destacada defensa frente a Max Verstappen en Gran Premio de Japón.
El propio Gasly llegó a calificar al A526 como uno de los mejores autos que condujo en su carrera, una afirmación que refleja el salto cualitativo del equipo.
Innovación aerodinámica: el verdadero diferencial
Donde Alpine realmente está marcando la diferencia es en la aerodinámica. Sin un concepto revolucionario de base —manteniendo, por ejemplo, la suspensión delantera tipo pull rod—, el equipo introdujo soluciones puntuales pero altamente efectivas.
Uno de los desarrollos más llamativos es el alerón trasero con apertura invertida del flap móvil. A diferencia de la mayoría de los equipos, el sistema no eleva el borde de salida, sino que lo desciende, reduciendo la resistencia al avance en recta y mejorando la eficiencia aerodinámica.
A esto se suman otros detalles de microaerodinámica: El regreso de desviadores de flujo bajo el alerón delantero para potenciar el efecto outwash. Un pequeño “monkey seat” sobre el actuador del DRS, que incrementa la carga sin penalizar demasiado el drag
Nuevas placas laterales más inclinadas, que anticipan futuras evoluciones. Estas soluciones, lejos de ser extravagantes, muestran un enfoque creativo pero funcional, donde cada elemento cumple un rol específico dentro del equilibrio general del auto.
Un presente prometedor y un futuro abierto
El inicio de temporada también dejó anomalías en la tabla, como el sorprendente rendimiento de Haas o un arranque irregular de Red Bull. Sin embargo, el caso de Alpine parece tener bases más sólidas.
El A526 combina dos conceptos que rara vez conviven con éxito: simplicidad estructural y audacia aerodinámica. Esa síntesis le permitió al equipo recuperar competitividad y posicionarse como el “mejor del resto” en este arranque de campeonato.
Con nuevas actualizaciones previstas para las próximas fechas —especialmente tras el parón antes de Miami—, la gran incógnita es si este crecimiento será sostenible.
Por ahora, Alpine ya logró lo más difícil: dejar de ser protagonista del fondo para volver a ser un actor relevante en la zona media-alta de la Fórmula 1.