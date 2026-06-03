La temporada 2026 de Fórmula 1 llegó con pocos cambios en la grilla, más allá del ingreso de Cadillac y el regreso de pilotos de experiencia como Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Sin embargo, el escenario podría modificarse de manera importante en los próximos meses: más de la mitad de los pilotos no tiene garantizada su continuidad más allá de fin de año.
Más de media parrilla de la F1 termina contrato en 2026 y el mercado empieza a moverse
McLaren y Ferrari apuestan por la estabilidad contractual, mientras que Mercedes y Red Bull podrían enfrentar cambios significativos en sus alineaciones.
El mercado de pilotos vuelve a aparecer como uno de los grandes temas de la temporada. Aunque varias escuderías apostaron por la estabilidad para afrontar el nuevo ciclo técnico de la Fórmula 1, muchos contratos vencen al cierre de 2026 y otros tienen cláusulas, opciones o acuerdos presentados públicamente como “multianuales”, sin precisiones concretas.
En ese mapa, hay nombres consolidados, jóvenes que buscan afirmarse y situaciones que podrían mover piezas importantes. Entre ellas aparece Franco Colapinto, quien transita su primera temporada completa con Alpine y cuyo rendimiento lo empezó a posicionar para una posible continuidad en 2027.
McLaren, con su dupla blindada
McLaren es uno de los equipos que llega con mayor estabilidad contractual. Lando Norris renovó en enero de 2024 con un acuerdo anunciado como de largo plazo, que al menos lo vincula con la escudería hasta fines de 2026, aunque todo indica que también estaría comprometido para 2027.
Oscar Piastri, por su parte, extendió su vínculo en marzo de 2025 con un contrato multianual. Si bien McLaren no informó una fecha exacta de finalización, se estima que el australiano permanecería en el equipo hasta 2028.
Mercedes, entre Russell, Antonelli y una sombra llamada Verstappen
Mercedes confirmó a George Russell y Andrea Kimi Antonelli para 2026 recién en octubre del año pasado. Ambos son protagonistas directos del campeonato, aunque sus situaciones contractuales tienen matices.
Russell tendría vínculo hasta 2027, aunque la forma en que fue presentado el acuerdo deja margen para posibles movimientos. Antonelli, una de las grandes apariciones de la temporada, figura por ahora con contrato hasta fines de 2026.
La gran variable sigue siendo Max Verstappen. Una eventual salida del neerlandés de Red Bull podría volver a alterar el tablero de Mercedes, que ya estuvo atento a esa posibilidad en el pasado reciente.
Red Bull y el contrato largo de Verstappen
Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028, tras la renovación firmada en 2022. Sin embargo, ese vínculo contiene cláusulas vinculadas al rendimiento y su futuro volvió a ser tema de conversación por sus críticas al rumbo reglamentario de la Fórmula 1.
El campeón neerlandés incluso advirtió que podría dejar la categoría en 2027 si se bloquean los cambios previstos en las nuevas reglas, de las que ha sido uno de los principales críticos.
A su lado, Isack Hadjar fue confirmado sólo para 2026. El francés llegó al equipo principal en reemplazo de Yuki Tsunoda y, pese a las limitaciones generales del auto, logró compararse de manera aceptable con Verstappen en su primera temporada dentro de Red Bull.
Ferrari apuesta al largo plazo con Leclerc
Ferrari tiene una de las situaciones más fuertes del mercado. Charles Leclerc renovó antes del Gran Premio de Mónaco, aunque la escudería evitó precisar la duración exacta del contrato. El comunicado sólo indicó que el monegasco seguirá vistiendo los colores del equipo durante las próximas temporadas.
De acuerdo con medios especializados, el vínculo anterior de Leclerc llegaba hasta 2029 y la nueva extensión lo proyectaría más allá de 2030. De confirmarse, sería el contrato más largo actualmente vigente entre los pilotos de Fórmula 1.
Lewis Hamilton, en tanto, tampoco tiene una duración oficial publicada por Ferrari, aunque se da por hecho que su acuerdo inicial era de al menos dos años. El siete veces campeón aseguró en Canadá que está comprometido como mínimo hasta fines de 2027.
Williams, con Sainz y Albon en evaluación
Alex Albon firmó en 2024 un acuerdo multianual con Williams que lo asegura, al menos, hasta el final de 2026. Carlos Sainz llegó al equipo en 2025 con un contrato de dos temporadas y opciones de extensión.
La continuidad de ambos dependerá no sólo del rendimiento individual, sino también de la evolución deportiva de Williams dentro del nuevo reglamento. Para Sainz, especialmente, 2026 aparece como una temporada clave para definir si el proyecto mantiene atractivo a mediano plazo.
Racing Bulls mira el futuro
Liam Lawson y Arvid Lindblad fueron anunciados como pilotos de Racing Bulls para 2026. Lawson logró reconstruir parte de su imagen después de su breve y frustrante paso por Red Bull al inicio de 2025, mientras que Lindblad aparece como el único debutante de la temporada.
El joven piloto sumó puntos en su estreno en Australia y volvió a hacerlo en la Sprint de Canadá, señales positivas en un equipo que suele funcionar como plataforma de evaluación para el universo Red Bull.
Aston Martin, con Alonso y Stroll hasta fin de año
Fernando Alonso y Lance Stroll tienen contrato sólo hasta finales de 2026. La situación llega en medio de un primer año complejo para Aston Martin dentro de su asociación oficial con Honda.
El rendimiento del equipo será determinante para definir el futuro, especialmente en el caso de Alonso, quien continúa siendo una referencia competitiva pese a su extensa trayectoria dentro de la Fórmula 1.
Haas, con Bearman y Ocon bajo contrato
Ollie Bearman y Esteban Ocon tienen contrato con Haas hasta el final de la actual temporada. En las últimas semanas, el director del equipo, Ayao Komatsu, debió salir a desmentir rumores sobre una posible ruptura con Ocon, a los que calificó como “absurdos”.
Por ahora, la estructura estadounidense sostiene a su dupla, aunque ambos nombres forman parte del amplio grupo de pilotos que deberá definir su futuro para 2027.
Audi y una etapa todavía en construcción
Audi atraviesa su primera temporada como equipo oficial de Fórmula 1, tras la transición desde Sauber. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto cuentan con acuerdos presentados como multianuales.
El contrato de Hülkenberg incluye 2025 y 2026, aunque algunas versiones indican que también podría extenderse a 2027. Bortoleto, de 21 años, afronta su segunda temporada junto al alemán en un proyecto que todavía combina momentos de buen ritmo con problemas de fiabilidad.
Alpine y la situación de Franco Colapinto
En Alpine, Pierre Gasly aparece como una de las piezas aseguradas a largo plazo, con contrato hasta 2028. El caso de Franco Colapinto, en cambio, es uno de los puntos más atractivos para el mercado argentino.
El piloto argentino tiene vínculo hasta fines de 2026, pero su rendimiento en la primera parte del campeonato lo puso en una posición favorable para buscar la continuidad. Su séptimo puesto en Miami y el sexto lugar en Canadá, el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, fortalecieron su imagen dentro del equipo.
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, reconoció que Colapinto está en el camino correcto para seguir en 2027. Sin embargo, también dejó abierta la puerta a otros escenarios, especialmente si una eventual salida de Verstappen hacia Mercedes libera a Russell o Antonelli.
En ese contexto, el futuro de Colapinto dependerá de sostener rendimiento, regularidad y capacidad de desarrollo en una escudería que todavía intenta consolidarse dentro del nuevo reglamento.
Cadillac, experiencia para su ingreso a la F1
Cadillac apostó por experiencia para su desembarco en la Fórmula 1. Sergio Pérez y Valtteri Bottas firmaron contratos multianuales que los devolvieron a la grilla con el nuevo equipo.
Hasta el momento, Pérez aparece como el más sólido de los dos. Si bien surgieron rumores sobre una posible situación delicada para Bottas, por ahora esas versiones parecen alejadas de una decisión concreta.
Un mercado que puede cambiar rápido
La fotografía contractual de la Fórmula 1 muestra una grilla aparentemente estable, pero con muchas puertas abiertas. Sólo algunos nombres parecen blindados a largo plazo, como Verstappen, Leclerc, Hamilton, Gasly, Piastri, Pérez y Bottas.
El resto transita un año decisivo. Más de media parrilla llega al final de 2026 sin una continuidad plenamente asegurada, y cada resultado puede pesar en la negociación.
Para la Argentina, la atención estará puesta especialmente en Franco Colapinto. Alpine tiene a Gasly asegurado, pero el segundo asiento todavía forma parte de un tablero más amplio. En ese juego, el piloto argentino ya empezó a construir sus argumentos en pista.