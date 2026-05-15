Max Verstappen volvió a demostrar su capacidad de adaptación fuera de la Fórmula 1 y consiguió avanzar a la última fase clasificatoria de las tradicionales 24 Horas de Nürburgring, una competencia emblemática del automovilismo de resistencia que integra el calendario del Intercontinental GT Challenge.
Verstappen superó una clasificación exigente y ya piensa en la batalla de Nürburgring
Max Verstappen logró clasificar al Mercedes-AMG GT3 N°3 de Verstappen Racing para la instancia decisiva de clasificación de las 24 Horas de Nürburgring, una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial. Tras conseguir el sexto mejor registro en la Top Qualifying 2, el neerlandés destacó la enorme competitividad del evento y anticipó una carrera condicionada por el clima y la dureza del legendario circuito alemán.
El neerlandés participó al volante del Mercedes-AMG GT3 N°3 del equipo Verstappen Racing en la exigente sesión denominada Top Qualifying 2, una instancia clave del particular sistema clasificatorio que utiliza la prueba alemana y que define qué autos acceden a la pelea directa por la pole position.
Verstappen cumplió el objetivo en una clasificación muy ajustada
La misión del tricampeón mundial era clara: terminar entre los siete mejores tiempos para asegurar el pase a la Top Qualifying 3, donde finalmente se definirá el orden de partida de la carrera.
Y aunque el desafío no fue sencillo debido al altísimo nivel de competencia, Verstappen consiguió el objetivo tras marcar el sexto mejor registro de la sesión.
“Me sentía cómodo en el coche”, declaró el piloto neerlandés luego de bajarse del Mercedes-AMG GT3.
“Nuestro objetivo era meternos en la Top Qualifying 3, lo que, por supuesto, no es fácil vista la competencia. Es extremadamente duro, ya saben, hay muchos coches rápidos, pero logramos colarnos. Así que la última vuelta fue justo suficiente”, explicó.
Verstappen también destacó las buenas sensaciones que le transmitió el auto durante la clasificación y reconoció que las condiciones de pista seca jugaron a favor del equipo.
“Tuve suerte de que la pista estuviera seca, el coche se comportaba bien y logramos pasar. Ese era el objetivo”, resumió.
La definición por la pole quedará ahora en manos del español Daniel Juncadella, quien compartirá la conducción del Mercedes-AMG GT3 N°3 junto a Verstappen, Jules Gounon y Lucas Auer.
Una experiencia extrema bajo lluvia y niebla en la Nordschleife
Más allá de la clasificación, Verstappen también se refirió a la experiencia vivida durante la jornada previa, en la Qualifying 2, donde enfrentó por primera vez el mítico trazado de la Nordschleife en horario nocturno.
El histórico circuito alemán, conocido por su complejidad y peligrosidad, presentó además condiciones climáticas extremadamente adversas, con lluvia intensa y bancos de niebla que redujeron notablemente la visibilidad.
“Las condiciones eran muy cambiantes y para mí era la primera vez de noche, con probablemente las peores condiciones posibles: la lluvia y la niebla que iba entrando”, comentó el neerlandés con una sonrisa.
Pese a las dificultades, Verstappen valoró positivamente la experiencia acumulada en esas vueltas nocturnas, entendiendo que podrían resultar determinantes para afrontar distintos escenarios durante la competencia.
“Al menos pude hacerme una primera idea de lo que debería esperar durante la carrera. Así que fue algo bueno”, señaló.
Las previsiones meteorológicas continúan generando incertidumbre de cara a la carrera, ya que al momento de las declaraciones un fuerte aguacero afectaba nuevamente al trazado de Nürburgring, aumentando la posibilidad de disputar parte de la prueba sobre pista mojada.
El equipo apunta a pelear adelante en una carrera impredecible
El piloto neerlandés también puso en valor el trabajo realizado por todo el equipo durante las últimas semanas de preparación, destacando el nivel profesional del grupo que integra Verstappen Racing.
“Sinceramente, creo que nos hemos preparado lo mejor que hemos podido como equipo, especialmente durante las últimas carreras”, afirmó.
Asimismo, destacó el compromiso y la dedicación del equipo técnico y de pilotos para afrontar una competencia considerada una de las más exigentes del mundo motor.
“Es realmente un grupo de profesionales que se entregan en cuerpo y alma a todo lo que hacen. Así que esperamos poder obtener un buen resultado”, agregó.
Las 24 Horas de Nürburgring representan uno de los desafíos más extremos del automovilismo internacional, tanto por la duración de la prueba como por las características de la Nordschleife, un circuito de más de 25 kilómetros que combina velocidad, cambios de elevación y sectores extremadamente técnicos.
En ese contexto, Verstappen buscará seguir sumando experiencia en las carreras de resistencia mientras continúa ampliando su actividad deportiva más allá de la Fórmula 1, disciplina donde ya se consolidó como una de las máximas figuras de la actualidad.