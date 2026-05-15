"La competencia es extremadamente dura"

Verstappen superó una clasificación exigente y ya piensa en la batalla de Nürburgring

Max Verstappen logró clasificar al Mercedes-AMG GT3 N°3 de Verstappen Racing para la instancia decisiva de clasificación de las 24 Horas de Nürburgring, una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial. Tras conseguir el sexto mejor registro en la Top Qualifying 2, el neerlandés destacó la enorme competitividad del evento y anticipó una carrera condicionada por el clima y la dureza del legendario circuito alemán.