La Fórmula 1 llega a Mónaco con una pelea inesperada en lo más alto del campeonato. Kimi Antonelli, con apenas 19 años, lidera el Mundial después de un arranque contundente con Mercedes y una ventaja de 43 puntos sobre George Russell, su propio compañero de equipo.
Antonelli no entra en el juego de Russell y Mercedes marca límites en la pelea por el título
El joven italiano lidera el campeonato con 43 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell. En la previa del Gran Premio de Mónaco, aseguró que todavía es demasiado temprano para hablar de la corona, mientras Mercedes intenta administrar una interna que empieza a tomar temperatura.
La diferencia no es menor, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Después de cinco fechas disputadas, el italiano intenta mantenerse al margen de la presión externa y también de la que empieza a jugarse dentro del box de Mercedes.
El punto de tensión apareció con más fuerza luego del Gran Premio de Canadá. Russell abandonó cuando lideraba la competencia por un problema en la unidad de potencia y, tras la carrera, dejó una frase que rápidamente tomó peso dentro del paddock.
“Ahora mismo, es suyo para perderlo. Tiene muchísimos puntos de ventaja. Pero la presión ya no está. Hay que salir ahí fuera, disfrutar cada carrera e intentar ganar cada carrera. Yo no tengo nada que perder”, expresó el británico.
La respuesta de Antonelli llegó en la previa del Gran Premio de Mónaco. Lejos de asumir el rol de candidato absoluto, el líder del campeonato bajó el tono de la discusión y evitó quedar atrapado en el mensaje de su compañero.
“No sigo realmente esa línea, porque es muy temprano en la temporada. Aún quedan 17 carreras y todavía es muy pronto para pensar o hablar del campeonato”, señaló Antonelli.
El italiano también dejó una reflexión que resume su postura ante el momento que atraviesa: “Intento hacer lo mejor posible cada vez que me subo al coche. Busco maximizar el resultado y después veremos dónde terminamos al final de la temporada. Pero es difícil pensar en perder algo cuando ni siquiera lo tenés. No gané el campeonato. ¿Cómo puedo perder algo que todavía no conseguí?”.
La situación no se limita a una pulseada dialéctica. En Canadá, Antonelli y Russell ya tuvieron un cruce en pista que encendió algunas alarmas dentro de Mercedes. El italiano intentó avanzar sobre su compañero por el exterior de la primera curva y terminó fuera de la trazada, en una maniobra que generó reclamos por radio.
El episodio obligó al equipo a intervenir. Según contó Antonelli, Mercedes reunió a sus dos pilotos para revisar lo ocurrido y dejar en claro cuál será el criterio de competencia interna de ahora en adelante.
“Tuvimos una discusión después del fin de semana de carrera y también otra antes de venir a Mónaco. Revisamos todos los episodios de Canadá y la conclusión fue que podemos correr libremente, siempre que haya respeto y siempre que no nos pongamos en situaciones que puedan perjudicar a uno de los dos o a ambos”, explicó.
La postura de Mercedes busca sostener un equilibrio delicado. Por un lado, el equipo no quiere cortar la libertad deportiva de sus pilotos en una pelea directa por victorias y por el campeonato. Por el otro, necesita cuidar puntos valiosos para el Mundial de Constructores, donde cada error puede tener un costo enorme.
Antonelli fue claro al describir ese límite: “El equipo nunca quiere imponer reglas. Entienden que los dos autos tienen que terminar y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Nosotros corremos para nosotros mismos, porque queremos ganar, pero también corremos para el equipo y para recompensar a las más de 2.000 personas que trabajan en Brackley y Brixworth”.
En ese contexto, el joven italiano defendió la idea de seguir compitiendo sin órdenes rígidas. “Vamos a seguir corriendo entre nosotros, como hicimos en Canadá, aunque de una manera un poco más inteligente. El equipo quiere que compitamos libremente. No se le puede poner una correa a un piloto que está luchando por victorias y campeonatos. No se le puede decir simplemente que se quede atrás”, afirmó.
La historia reciente de Mercedes obliga a mirar el escenario con atención. Toto Wolff ya vivió una interna explosiva durante los años de dominio entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg, una rivalidad que marcó al equipo y que terminó con el título del alemán en 2016. Por eso, cada movimiento entre Antonelli y Russell empieza a ser observado con una lupa especial.
Antonelli, de todos modos, insiste en no dejarse arrastrar por el ruido. El italiano reconoció que las expectativas crecen a su alrededor, especialmente por el entusiasmo que genera en su país, pero aseguró que intenta mantener el foco en su trabajo.
“No siento tanta presión. Me siento bastante relajado con la situación porque todavía es muy temprano. Solo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, subir el listón e intentar ganar tanto como sea posible”, expresó.
El líder del campeonato también admitió que Russell será un rival exigente dentro del propio equipo. “George es un compañero súper fuerte y me lo pondrá muy difícil. Por mi parte, solo intento afrontar cada situación de la mejor manera posible”, cerró.
Mónaco aparece entonces como una nueva prueba para Mercedes. No sólo por la exigencia del trazado urbano más famoso de la Fórmula 1, sino por el desafío interno de administrar una pelea que recién empieza y que puede marcar buena parte de la temporada.