Fórmula 1

Antonelli no entra en el juego de Russell y Mercedes marca límites en la pelea por el título

El joven italiano lidera el campeonato con 43 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell. En la previa del Gran Premio de Mónaco, aseguró que todavía es demasiado temprano para hablar de la corona, mientras Mercedes intenta administrar una interna que empieza a tomar temperatura.