Franco Colapinto llega al Gran Premio de Mónaco con la confianza en alza. El piloto argentino encadenó dos de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 al finalizar séptimo en Miami y sexto en Canadá, resultados que lo consolidaron como una de las referencias de la zona media de la parrilla.
Colapinto apunta a la clasificación como la gran deuda de Alpine en Montecarlo
El piloto argentino atraviesa su mejor momento desde que desembarcó en la Fórmula 1, con destacadas actuaciones en Miami y Canadá. Sin embargo, antes del Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto reconoció que Alpine deberá resolver una de sus principales debilidades si pretende ser competitivo en el circuito más exigente para la clasificación.
Sin embargo, de cara al histórico trazado de Montecarlo, donde la posición de largada suele ser determinante, el joven de 23 años reconoció que Alpine aún arrastra una debilidad que podría condicionar sus aspiraciones durante el fin de semana.
La clasificación, la gran preocupación
Aunque Colapinto logró ubicarse entre los diez mejores en tres de las últimas cuatro clasificaciones, considera que el rendimiento a una vuelta sigue siendo una asignatura pendiente para la escudería francesa.
"Si miramos hacia atrás, nuestra fortaleza ha estado claramente en las carreras. Pero aquí no se puede adelantar, por lo que necesitamos entender por qué no somos tan competitivos en clasificación y qué debemos mejorar para ser más fuertes los sábados", señaló ante la prensa.
En Mónaco, donde las oportunidades de sobrepaso son mínimas, una buena clasificación puede definir gran parte del resultado final. Por eso, Alpine concentra buena parte de su trabajo en mejorar su desempeño durante las sesiones cronometradas.
El problema de los neumáticos
Según explicó el argentino, una de las principales dificultades del equipo está relacionada con la capacidad de llevar los neumáticos a su ventana ideal de funcionamiento.
"Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitirles la energía que necesitan. Esa es una de las razones por las que no somos tan fuertes en clasificación", detalló.
Por ese motivo, el trabajo durante los entrenamientos libres será fundamental para encontrar la puesta a punto adecuada y maximizar el rendimiento del auto en una sola vuelta.
"Vamos a tener que trabajar mucho en eso e intentar ser más competitivos en clasificación porque esa es la clave aquí. Si conseguimos un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición", agregó.
Un Mónaco diferente para la nueva generación de autos
Colapinto también analizó cómo han cambiado las características del Gran Premio de Mónaco con la actual reglamentación técnica de la Fórmula 1.
El piloto explicó que, a diferencia de temporadas anteriores, los equipos cuentan hoy con menos margen para modificar la configuración aerodinámica de sus monoplazas específicamente para este circuito.
"Antes se llevaba un paquete de máxima carga aerodinámica y los coches cambiaban mucho. Ahora estamos mucho más limitados por el paquete aerodinámico y por las opciones de puesta a punto, por lo que todo es más una continuación de lo visto en otros circuitos", explicó.
En ese contexto, consideró que las diferencias de rendimiento entre pistas son menores que en el pasado y recordó que tanto Miami como Canadá, escenarios de sus recientes buenos resultados, compartían algunas características de baja velocidad.
Además, se mostró expectante respecto a las condiciones climáticas que encontrará el equipo durante el fin de semana.
"En Canadá hizo mucho frío y creo que eso nos afectó un poco. Esperemos que este fin de semana haga más calor", concluyó.
Con dos actuaciones destacadas en sus últimas presentaciones y una creciente adaptación a la máxima categoría, Colapinto buscará ahora trasladar ese impulso a uno de los escenarios más emblemáticos y exigentes del calendario de la Fórmula 1.