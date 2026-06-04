GP de Mónaco

Colapinto apunta a la clasificación como la gran deuda de Alpine en Montecarlo

El piloto argentino atraviesa su mejor momento desde que desembarcó en la Fórmula 1, con destacadas actuaciones en Miami y Canadá. Sin embargo, antes del Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto reconoció que Alpine deberá resolver una de sus principales debilidades si pretende ser competitivo en el circuito más exigente para la clasificación.