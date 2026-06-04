El fútbol santafesino atraviesa horas de profunda preocupación luego de conocerse que un jugador de Colón de San Justo sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y permanece internado en estado delicado. Se trata de Lautaro Fagioli, de 22 años, integrante del plantel que participa de la Liga Santafesina y de la Copa Santa Fe.
Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV y está internado
Lautaro Fagioli permanece en terapia intensiva en el Hospital Cullen tras presentar complicaciones de salud luego del partido por la Copa Santa Fe, mientras el ambiente deportivo acompaña a su familia con mensajes de apoyo y deseos de recuperación.
El joven deportista había disputado el pasado domingo el encuentro entre Colón de San Justo y Central San Carlos, correspondiente al certamen provincial, donde su equipo consiguió el pase a la tercera fase.
El cuadro de salud tras el partido
Luego del compromiso deportivo, Fagioli presentó complicaciones de salud que obligaron a una rápida intervención médica. Ante el agravamiento del cuadro, fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permanece internado bajo estrictos cuidados.
Desde el centro de salud confirmaron que el futbolista atraviesa un cuadro complejo y continúa siendo monitoreado por profesionales especializados.
El director del hospital, Bruno Moroni, brindó precisiones sobre su estado de salud y explicó: “Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado”.
Conmoción y mensajes de apoyo
La noticia generó fuerte impacto dentro del ambiente deportivo regional. Clubes, dirigentes, futbolistas e hinchas expresaron su preocupación y acompañamiento a través de mensajes difundidos en redes sociales.
Fagioli, de 22 años, integra el plantel de Colón de San Justo, equipo que compite tanto en la Liga Santafesina como en la Copa Santa Fe. El último domingo había sido parte del triunfo ante Central San Carlos, resultado que permitió al club avanzar a la siguiente instancia del torneo provincial.
Por estas horas, el foco está puesto en su estado de salud mientras familiares, allegados y el mundo del fútbol regional aguardan novedades favorables sobre su evolución.