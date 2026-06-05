El callejero de Monte Carlo no perdona. En un trazado donde cada metro cuenta, donde los muros aparecen demasiado cerca y donde encontrar una vuelta limpia puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar condicionado, Mattia Colnaghi vivió una jornada difícil en la segunda fecha de la temporada 2026 de la FIA Fórmula 3.
Mónaco le plantea a Colnaghi el reto más difícil tras una clasificación complicada
El piloto argentino de MP Motorsport quedó relegado en la clasificación de la FIA Fórmula 3 y deberá afrontar desde atrás las carreras del fin de semana en el exigente callejero del Principado.
El argentino, que corre para MP Motorsport y forma parte del Red Bull Junior Team, no pudo redondear una buena clasificación en las calles del Principado y quedó relegado en el clasificador. El resultado lo obligará a encarar las carreras del fin de semana desde una posición retrasada, en un circuito donde superar es una de las tareas más complejas de todo el calendario.
La pole position quedó en manos de Théophile Naël, quien volvió a mostrarse como la referencia del fin de semana y marcó el mejor tiempo de la clasificación con 1m24s471. El piloto de Campos Racing ya había dominado la práctica libre y confirmó su buen funcionamiento en un escenario donde la confianza con el auto resulta determinante.
Para Colnaghi, el viernes dejó un sabor amargo, pero también una experiencia valiosa en su primera temporada dentro de la Fórmula 3. Con apenas 17 años, el joven piloto afronta su año debut en una categoría que forma parte del camino directo hacia la Fórmula 1, luego de haber sido campeón de la Fórmula 4 Española en 2024 y de la Eurocup-3 en 2025.
Mónaco representa un examen distinto para cualquier piloto joven. No alcanza sólo con velocidad: hace falta precisión, paciencia y capacidad para convivir con la presión de un circuito que no ofrece margen de error. En ese contexto, cada salida a pista se convierte en aprendizaje, incluso cuando el resultado no acompaña.
El fin de semana había comenzado con una práctica libre condicionada por el tránsito, la evolución de la pista y una bandera roja que alteró el normal desarrollo de la sesión. Allí, Colnaghi ya había quedado lejos de los puestos principales, en una tanda que anticipó las dificultades que luego se trasladaron a la clasificación, donde quedó 27° en la combinación de tiempos tras las dos tandas cronometradas que se realizaron con los 30 autos divididos en dos grupos.
Ahora, el objetivo del argentino será avanzar todo lo posible y aprovechar cualquier oportunidad que pueda aparecer durante las carreras. En Mónaco, las chances de sobrepaso son reducidas, pero los errores, los autos de seguridad y las interrupciones suelen abrir escenarios inesperados.
Lo que resta del fin de semana
La actividad de la FIA Fórmula 3 continuará este sábado con la carrera Sprint, que se largará a las 5:45 de la mañana de Argentina. El cierre será el domingo con la carrera principal, programada para las 2:45 de la madrugada de Argentina. En ambas competencias, Colnaghi buscará avanzar en un circuito donde las oportunidades de sobrepaso suelen ser escasas.