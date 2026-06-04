Desde Mónaco

Colapinto palpita el Mundial y quiere ver a la Selección Argentina: “Estoy muy emocionado”

El piloto argentino de Alpine habló en la previa del Gran Premio de Mónaco y contó que intentará asistir a un partido de la Selección durante la Copa del Mundo. El calendario de Fórmula 1 le deja pocas opciones, aunque aseguró que seguirá de cerca al equipo nacional.