Franco Colapinto atraviesa días de máxima exigencia en la Fórmula 1, pero no pierde de vista otro de los grandes acontecimientos deportivos del año: la Copa del Mundo 2026. En la previa del Gran Premio de Mónaco, el piloto argentino de Alpine habló sobre la Selección Argentina, se mostró ilusionado con una nueva participación mundialista y reveló que intentará estar presente en uno de los partidos.
Colapinto palpita el Mundial y quiere ver a la Selección Argentina: “Estoy muy emocionado”
El piloto argentino de Alpine habló en la previa del Gran Premio de Mónaco y contó que intentará asistir a un partido de la Selección durante la Copa del Mundo. El calendario de Fórmula 1 le deja pocas opciones, aunque aseguró que seguirá de cerca al equipo nacional.
El Mundial comenzará el jueves 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 19 de julio, en Norteamérica. En medio de ese calendario, Colapinto también tendrá actividad con la Fórmula 1, ya que deberá disputar el Gran Premio de España, en Barcelona, el 14 de junio, y luego el Gran Premio de Austria, el 28 del mismo mes.
Aun así, el pilarense quiere hacerse un espacio para acompañar al seleccionado argentino. “Estoy muy emocionado con el Mundial y con volver a ver a Argentina”, expresó Colapinto.
El piloto también recordó lo vivido en Qatar 2022, cuando la Selección dirigida por Lionel Scaloni conquistó la tercera Copa del Mundo para el país. “Fue muy bueno en 2022, qué puedo decir. Ahora darán todo de nuevo”, señaló.
Como tantos argentinos, Colapinto también puso el foco en Lionel Messi, quien afrontará una nueva Copa del Mundo con la camiseta albiceleste. “Que esté jugando en otra Copa del Mundo es increíble”, afirmó el piloto de Alpine.
El calendario, sin embargo, no le dará demasiado margen. Colapinto reconoció que la temporada europea de la Fórmula 1 lo mantiene con una agenda muy ajustada. “Voy a intentar ir a algún partido. No hay muchas opciones, pero lo voy a seguir por televisión”, explicó.
Luego agregó: “Estamos muy ocupados en Europa. Hay un partido que puedo ir, que es el único que estoy libre”.
Según el cruce de fechas entre la Copa del Mundo y el calendario de Fórmula 1, la alternativa más concreta para Colapinto sería viajar a Estados Unidos para presenciar el debut de Argentina ante Argelia, programado para el martes 16 de junio.
Mientras se prepara para afrontar el desafío de Mónaco con Alpine, Colapinto también mira de reojo lo que pasará con la Selección. Entre la exigencia del campeonato mundial de Fórmula 1 y la ilusión futbolera que atraviesa al país, el argentino dejó en claro que intentará estar cerca del equipo nacional, aunque sea en medio de una agenda cargada y con poco margen para moverse.