Automovilismo

Colapinto no encontró confianza en Mónaco: “No fue un gran día, hay mucho por trabajar”

Franco Colapinto cerró un viernes exigente en las calles de Mónaco, uno de los escenarios más complejos del calendario de la Fórmula 1. En un circuito donde el margen de error prácticamente no existe, el argentino reconoció que el Alpine no le entregó las mismas sensaciones que en otras pistas y apuntó a la falta de consistencia como uno de los principales puntos a corregir de cara a la clasificación.