El pilarense completó una jornada importante en términos de kilometraje, con 32 vueltas en la primera práctica y 31 en la segunda, para un total de 63 giros sobre el trazado callejero de Monte Carlo. Sin embargo, más allá del rodaje acumulado, el balance deportivo dejó trabajo pendiente para el equipo francés.
Colapinto no encontró confianza en Mónaco: “No fue un gran día, hay mucho por trabajar”
Franco Colapinto cerró un viernes exigente en las calles de Mónaco, uno de los escenarios más complejos del calendario de la Fórmula 1. En un circuito donde el margen de error prácticamente no existe, el argentino reconoció que el Alpine no le entregó las mismas sensaciones que en otras pistas y apuntó a la falta de consistencia como uno de los principales puntos a corregir de cara a la clasificación.
“Bien, la pista bien. Creo que el auto no nos gustó tanto como en otras carreras”, expresó Colapinto tras la actividad. Enseguida, el argentino marcó el aspecto que más lo condicionó durante el día: “En general no se siente bien y no se siente consistente todas las vueltas, todas las curvas”.
La lectura de Franco fue directa. Mónaco es una pista que exige confianza absoluta. Sus calles angostas, los baches, las frenadas fuertes y la cercanía permanente de los muros obligan al piloto a tener un auto previsible para poder atacar. Cuando esa confianza no aparece, cada décima se vuelve más difícil de encontrar.
En ese sentido, Colapinto explicó que los bloqueos en el tren delantero le quitaron seguridad para frenar fuerte y cargar velocidad en las curvas. “Es una pista como Mónaco, que es muy de confianza. Muchos bloqueos adelante, estoy bloqueando un montón y cuando bloqueás en un circuito callejero como Mónaco te sacás mucha confianza para frenar fuerte, para meter velocidad en las curvas”, analizó.
El punto no es menor. En Monte Carlo, la clasificación suele tener un peso decisivo para el resto del fin de semana, porque adelantar en carrera resulta extremadamente difícil. Por eso, Alpine deberá trabajar durante la noche para encontrar una puesta a punto que le permita al argentino sentirse más conectado con el auto, especialmente en las zonas de frenaje y en el tránsito por los sectores más bacheados.
Colapinto fue autocrítico, aunque también dejó abierta la puerta a una mejora si el equipo logra avanzar con los cambios. “Mucho por trabajar. Obviamente no fue un gran día, pero ojalá que el laburo de la noche sea bueno para revertir un poco lo que nos falta y estar mejor mañana”, señaló.
La jornada también tuvo una postal clásica de Mónaco: el roce con la pared. Colapinto tocó las barreras, aunque sin consecuencias importantes para el Alpine. Con humor, el argentino le bajó dramatismo al episodio: “Un poco más que un besito, le di un abrazo, pero no se rompió nada”.
Incluso, el piloto argentino se permitió bromear sobre el golpe y lo tomó como parte del aprendizaje en un circuito donde el límite está siempre demasiado cerca. “Por lo menos creo que la pared aprendí a pegarle”, dijo entre risas, en una frase que reflejó cierta tranquilidad pese a la dificultad del día.
Más allá de los problemas, el viernes dejó información valiosa. Colapinto pudo girar, reconocer los límites del auto y señalar con claridad dónde están las falencias: los bloqueos delanteros, la falta de consistencia y la pérdida de confianza en frenada. En Mónaco, esos detalles pueden marcar la diferencia entre avanzar o quedar atrapado en el pelotón.
El desafío para Alpine será transformar ese diagnóstico en una mejora concreta antes de la clasificación. Para Colapinto, la clave estará en recuperar confianza vuelta tras vuelta, en un circuito que no perdona y donde cada metro exige precisión absoluta.
La actividad para Colapinto continuará este sábado con el tercer entrenamiento libre, previsto para las 7:30 de Argentina, mientras que la clasificación se disputará desde las 11:00. En un circuito como Mónaco, donde adelantar resulta extremadamente difícil, la qualy aparece como el momento más importante del fin de semana.