La actividad comenzó con buenas condiciones climáticas en el Principado, con cielo despejado, 23 grados de temperatura ambiente y 30 sobre el asfalto. Como suele ocurrir en Mónaco, el tránsito, los muros y la necesidad de ganar confianza fueron protagonistas desde los primeros minutos.
Ferrari marcó el ritmo del viernes en Mónaco, con Colapinto sumando vueltas entre los muros
Lewis Hamilton y Charles Leclerc dominaron el primer día de actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco, en una jornada accidentada sobre las calles de Monte Carlo. Ferrari terminó al frente tanto en la primera como en la segunda práctica, mientras Franco Colapinto completó un viernes de trabajo con Alpine, dentro del top 15 en ambas tandas y con un susto en la FP2 tras un roce contra las barreras.
En la primera práctica, Charles Leclerc fue la referencia. El piloto local lideró con un tiempo de 1m13s978 y encabezó el 1-2 de Ferrari, con Lewis Hamilton segundo a 0s226. Max Verstappen quedó tercero, seguido por Kimi Antonelli y George Russell.
La FP1 tuvo interrupciones importantes. La primera bandera roja llegó por un fuerte accidente de Isack Hadjar en la zona de la Piscina, donde perdió el control de su Red Bull y golpeó contra las defensas. Más tarde, la sesión volvió a detenerse por un toque de Fernando Alonso contra las barreras en la frenada de la Nouvelle Chicane, que dejó restos de su Aston Martin sobre la pista.
Para Colapinto, la primera tanda fue de adaptación y acumulación de kilómetros. El argentino trabajó durante buena parte de la sesión con neumáticos duros, fue mejorando sus registros de manera progresiva y cerró la práctica en el 15° puesto con el Alpine, a 2s211 de la referencia marcada por Leclerc. Su compañero Pierre Gasly terminó dentro del top 10, en el décimo lugar.
La segunda práctica mantuvo a Ferrari como gran protagonista, aunque esta vez fue Hamilton quien se quedó con el mejor tiempo del viernes. El británico marcó 1m13s026 y superó por 0s111 a Leclerc, completando otro 1-2 para la escudería italiana. Verstappen volvió a ubicarse tercero, mientras que Russell y Antonelli completaron los cinco primeros.
En esa FP2 también hubo acción para Colapinto. El argentino llegó a meterse momentáneamente dentro de los diez primeros y luego cerró la sesión en el 15° puesto, con un tiempo de 1m14s758, a 1s732 de Hamilton. Sin embargo, su tanda tuvo un momento de tensión cuando bloqueó en la frenada de Sainte Devote y golpeó el muro con el lado izquierdo del auto. Pudo continuar, regresar a boxes y, tras la revisión del equipo, volvió a salir a pista.
El viernes también fue complicado para Sergio “Checo” Pérez, quien había mostrado buen ritmo inicial con Cadillac, pero terminó detenido en la zona del Casino a pocos minutos del final de la FP2, con llamas en los frenos de la rueda delantera derecha. La situación provocó una bandera roja y condicionó el cierre de la jornada.
Con Ferrari firme al frente y Verstappen cerca, Mónaco dejó un viernes cargado de referencias, incidentes y trabajo fino de puesta a punto. Para Colapinto, el balance pasó por sumar vueltas, conocer los límites del Alpine en un circuito donde no hay margen de error y llegar con más confianza a un sábado decisivo, en el que la clasificación suele marcar buena parte del destino del fin de semana.