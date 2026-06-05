Automovilismo

Ferrari marcó el ritmo del viernes en Mónaco, con Colapinto sumando vueltas entre los muros

Lewis Hamilton y Charles Leclerc dominaron el primer día de actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco, en una jornada accidentada sobre las calles de Monte Carlo. Ferrari terminó al frente tanto en la primera como en la segunda práctica, mientras Franco Colapinto completó un viernes de trabajo con Alpine, dentro del top 15 en ambas tandas y con un susto en la FP2 tras un roce contra las barreras.