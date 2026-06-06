Fórmula 1

Briatore, sin vueltas: Alpine crece, Colapinto suma confianza y Gucci marca el nuevo camino

El asesor ejecutivo de Alpine habló en Mónaco con su estilo directo. Reconoció la mejora del equipo, valoró el presente del argentino y explicó por qué el acuerdo con Gucci puede cambiar la imagen de la escudería desde 2027.